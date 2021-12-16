https://tr.sputniknews.com/20211216/fed-baskani-powell-varlik-alimlarimizi-azaltma-karari-aldik-1051816069.html

Fed Başkanı Powell: Varlık alımlarımızı azaltma kararı aldık

Fed Başkanı Powell: Varlık alımlarımızı azaltma kararı aldık

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik gelişmeler ve görünümün, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirterek... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T02:04+0300

2021-12-16T02:04+0300

2021-12-16T02:04+0300

ekonomi

haberler

abd

abd merkez bankası (fed)

faiz

jerome powell

enflasyon

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Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonominin kaydettiği ilerlemeye ilişkin değerlendirmesini güncellediğini belirten Powell, "Güçlenen iş gücü piyasası ve yükselen enflasyon baskıları ışığında varlık alımlarımızı azaltma kararı aldık." dedi.Powell, "Ekonomik gelişmeler ve görünümdeki değişiklikler, ekonomiye uygun desteği sağlamaya devam edecek olan para politikasının bu evrimini gerektirdi." diye konuştu.'Omicron varyantı görünüm için risk oluşturuyor'Ekonomik faaliyetin bu yıl güçlü bir hızla büyüme yolunda ilerlediğine işaret eden Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve Omicron varyantının görünüm için risk oluşturduğunu vurguladı.Powell, virüsün etkilerine ve arz kısıtlamalarına rağmen FOMC üyelerinin hızlı bir büyüme öngörmeye devam ettiğini ifade etti.Ekonominin maksimum istihdama doğru hızla ilerlediğini aktaran Powell, işverenlerin açık pozisyonları doldurmakta zorlandığını ve ücretlerin uzun yıllardan bu yana en hızlı şekilde arttığını dile getirdi.Powell, "Özellikle ilave virüs dalgaları meydana gelirse iş gücü sıkıntısının ne kadar süreceği belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini ve gelecek yıl da yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiğini belirten Powell, yüksek enflasyonun itici güçlerinin ağırlıklı olarak salgının neden olduğu bozulmalarla alakalı olduğunu, fiyat artışlarının artık daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesine yayıldığını aktardı.Powell, ücretlerin de hızlı bir şekilde arttığına dikkati çekerek, ancak şu ana kadar ücret artışının yüksek enflasyona önemli bir katkıda bulunmadığını ifade etti.Fed Başkanı Powell, "Enflasyonun gelecek yılın sonuna kadar uzun vadeli yüzde 2 hedefimize daha yakın seviyelere düşmesini beklemeye devam ediyoruz." dedi.Yüksek enflasyonun önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını belirten Powell, "Fiyat istikrarı hedefimize bağlıyız." diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211215/fed-faiz-kararini-acikladi-1051810820.html

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haberler, abd, abd merkez bankası (fed), faiz, jerome powell, enflasyon