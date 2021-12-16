https://tr.sputniknews.com/20211216/fenerbahce-thy-avrupa-liginde-7-galibiyetini-aldi-1051849146.html

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 7. galibiyetini aldı

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 7. galibiyetini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Bitci Baskonia'yı 75-53 mağlup etti. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T23:41+0300

2021-12-16T23:41+0300

2021-12-16T23:41+0300

spor

thy avrupa ligi

fenerbahçe beko

bitci baskonia

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Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 7. galibiyetini elde etti. Baskonia ise 11. mağlubiyetini yaşadı.Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste bulduğu 3 isabetle etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 4. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 13-2. Enoch'un skor yükünü üstlenmesiyle farkı azaltan Bitci Baskonia'ya boyalı alandan kaydettiği basketlerle yanıt veren sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı.İkinci periyotta Baskonia 6 top kaybı yaşadı. De Colo'nun son bölümdeki 10 sayılık katkısıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-28 üstün gitti.Üçüncü çeyrekte hücumda daha etkili olan Bitci Baskonia karşısında De Colo ve Polonara ile skor üreten sarı-lacivertliler, son periyoda 55-43 önde girdi.Dördüncü ve son periyotta Guduric ve Vesely'nin hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 75-53 galip ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211215/anadolu-efes-2-mac-sonra-kazandi-1051775513.html

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thy avrupa ligi, fenerbahçe beko, bitci baskonia