https://tr.sputniknews.com/20211216/golikova-rusyada-omicron-vakalarinin-sayisi-25e-yukseldi-1051834760.html
Golikova: Rusya'da Omicron vakalarının sayısı 25'e yükseldi
Golikova: Rusya'da Omicron vakalarının sayısı 25'e yükseldi
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’da koronavirüsün Omicron varyantı ile enfekte olan vaka sayısının 25’e yükseldiğini belirtti. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T16:03+0300
2021-12-16T16:03+0300
2021-12-16T16:07+0300
koronavirüs
omicron
rusya
güney afrika
tatyana golikova
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Devlet Duma'sının genel kurul toplantısında konuşan Golikova, Omicron vakalarının Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu’da tespit edildiğini söyledi.Golikova, Rusya'da koronavirüs ile durumun zorluğunun, vakalardaki günlük artış oranlarının yanı sıra, Omicron varyantının yayılmasıyla ilişkili olduğuna vurgu yaparak, “Ülkelerarası yoğun yolcu trafiği ve Yeni Yıl tatilleri göz önüne alındığında, bu durumun büyümesini önlemek imkansız” dedi.Aralık ayının başlarında Golikova, Güney Afrika'dan ülkeye dönen 177 Rus vatandaşının 16’sında Omicron varyantının tespit edildiğini duyurmuştu.Omicron varyantıyla enfekte olan vatandaşların tıbbi gözetim altında tutulduğunu, Güney Afrika’dan dönen diğer vatandaşların ise evlerinde karantinaya alındıklarını belirtmişti.Omicron adı verilen koronavirüsün yeni mutasyonu, kasım ayının sonunda Güney Afrika, Botsvana ve İsrail'de ortaya çıkmasının ardından ABD ve bir çok Avrupa ülkesinde yayılmıştı. Uzmanlar, yeni varyantın diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığını ve çok sayıda mutasyon içermesi nedeniyle ciddi tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.
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omicron, rusya, güney afrika, tatyana golikova
Golikova: Rusya'da Omicron vakalarının sayısı 25'e yükseldi
16:03 16.12.2021 (güncellendi: 16:07 16.12.2021)
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’da koronavirüsün Omicron varyantı ile enfekte olan vaka sayısının 25’e yükseldiğini belirtti.
Devlet Duma'sının genel kurul toplantısında konuşan Golikova, Omicron vakalarının Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu’da tespit edildiğini söyledi.
Golikova, Rusya'da koronavirüs ile durumun zorluğunun, vakalardaki günlük artış oranlarının yanı sıra, Omicron varyantının yayılmasıyla ilişkili olduğuna vurgu yaparak, “Ülkelerarası yoğun yolcu trafiği ve Yeni Yıl tatilleri göz önüne alındığında, bu durumun büyümesini önlemek imkansız” dedi.
Aralık ayının başlarında Golikova, Güney Afrika'dan ülkeye dönen 177 Rus vatandaşının 16’sında Omicron varyantının tespit edildiğini duyurmuştu.
Omicron varyantıyla enfekte olan vatandaşların tıbbi gözetim altında tutulduğunu, Güney Afrika’dan dönen diğer vatandaşların ise evlerinde karantinaya alındıklarını belirtmişti.
Omicron adı verilen koronavirüsün yeni mutasyonu, kasım ayının sonunda Güney Afrika, Botsvana ve İsrail'de ortaya çıkmasının ardından ABD ve bir çok Avrupa ülkesinde yayılmıştı. Uzmanlar, yeni varyantın diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığını ve çok sayıda mutasyon içermesi nedeniyle ciddi tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.