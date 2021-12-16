https://tr.sputniknews.com/20211216/google-kovid-19-asisi-olmayan-calisanlarinin-isine-son-verebilecek-1051818829.html

Google, Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlarının işine son verebilecek

Google, Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlarının işine son verebilecek

Google, çalışanlarına şirketin Kovid-19 aşı politikasına uymamaları durumunda maaşlarını alamayacakları, son durumda ise işlerine son verilebileceğini... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T07:55+0300

2021-12-16T07:55+0300

2021-12-16T07:53+0300

koronavirüs

google

işten çıkarma

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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CNBC’nin ulaştığı şirket içi bir belgede, Google yönetimi çalışanlardan Kovid-19 aşı durumlarını bildirmeleri, kanıt içeren belge göndermelerini istedi. Şirket, belli bir tarihten sonra bunu gerçekleştirmeyen çalışanlara tek tek ulaşmaya başlayacaklarını belirtti.Belgeye göre, Kovid-19 aşılarını 18 Ocak’a kadar tamamlamayan çalışanlar, 30 gün ücretli izne ayrılacak. Durum devam ederse, ücretsiz 6 ay izin sonra ise tamamen görevine son verilebilecek.T24'ün aktardığı habere göre, Google sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında “Aşı zorunluluklarımız iş gücümüzü güvende tutmak ve hizmetlerimizi işletmeye devam edebilmek için çok önemli. Aşı politikamızın arkasındayız” dedi.

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google, işten çıkarma, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı