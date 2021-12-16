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https://tr.sputniknews.com/20211216/haitide-akaryakit-yuklu-kamyondaki-patlama-sonucu-olenlerin-sayisi-75e-cikti-1051817000.html
Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 75'e çıktı
Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 75'e çıktı
Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien kentinde akaryakıt taşıyan kamyondaki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T03:33+0300
2021-12-16T03:33+0300
2021-12-16T03:33+0300
dünya
akaryakıt
haiti
patlama
yaralı
ölü
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Bölge basınında yer alan habere göre, Haiti'de salı günü meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.Yetkililer, ölü sayısının 15 artarak 75'e çıktığını, sağlık durumları kritik 56 kişinin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaşanan trajedi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.Ölü sayısının daha da artabileceği bilgisi paylaşılırken patlamanın etkisiyle 20 evin de küle döndüğü kaydedildi.
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akaryakıt, haiti, patlama, yaralı, ölü
Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 75'e çıktı
Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien kentinde akaryakıt taşıyan kamyondaki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.
Bölge basınında yer alan habere göre,
Haiti
'de salı günü meydana gelen
şiddetli patlama
nın ardından
yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.
Yetkililer, ölü sayısının 15 artarak 75'e çıktığını, sağlık durumları kritik 56 kişinin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaşanan trajedi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.
Ölü sayısının daha da artabileceği bilgisi paylaşılırken patlamanın etkisiyle 20 evin de küle döndüğü kaydedildi.