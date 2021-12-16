https://tr.sputniknews.com/20211216/haluk-leventten-doviz-kurundaki-artisa-tepki-sma-cocuklari-icin-toplanmasi-gereken-para-hayal-oldu-1051831204.html

Haluk Levent'ten döviz kurundaki artışa tepki: SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu

Haluk Levent'ten döviz kurundaki artışa tepki: SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu

Haluk Levent, döviz kurunun artışı nedeniyle SMA'lı çocuklar için 18 milyon TL toplanması gerekirken, şu anda 30 milyon TL toplanması gerektiğini belirterek... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:41+0300

2021-12-16T14:41+0300

2021-12-16T14:43+0300

yaşam

döviz

tepki

kampanya

haluk levent

döviz kurları

döviz kuru

sma

spinal müsküler atrofi (sma)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051392263_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7c0aceba15c7fc454627b27628265d2b.jpg

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile birçok kişiye yardım eden sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından döviz kurunun artışı sebebiyle SMA’lı çocuklar için toplanan paranın neredeyse iki katına çıktığını belirterek, çağrıda bulundu.Levent, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL’yi bulmamız gerekiyordu. Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada Novartis’e çağrım var. Tedavi̇ etti̇ği̇ni̇z çocukların son durumlarını, aylık geli̇şi̇mleri̇ni̇ si̇teni̇zde göremi̇yoruz! Bi̇lgi̇ lütfen!”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

döviz, tepki, kampanya, haluk levent, döviz kurları, döviz kuru, sma, spinal müsküler atrofi (sma)