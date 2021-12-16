Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti açıklıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211216/haluk-leventten-doviz-kurundaki-artisa-tepki-sma-cocuklari-icin-toplanmasi-gereken-para-hayal-oldu-1051831204.html
Haluk Levent'ten döviz kurundaki artışa tepki: SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu
Haluk Levent'ten döviz kurundaki artışa tepki: SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu
Haluk Levent, döviz kurunun artışı nedeniyle SMA'lı çocuklar için 18 milyon TL toplanması gerekirken, şu anda 30 milyon TL toplanması gerektiğini belirterek... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:41+0300
2021-12-16T14:43+0300
yaşam
döviz
tepki
kampanya
haluk levent
döviz kurları
döviz kuru
sma
spinal müsküler atrofi (sma)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051392263_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7c0aceba15c7fc454627b27628265d2b.jpg
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile birçok kişiye yardım eden sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından döviz kurunun artışı sebebiyle SMA’lı çocuklar için toplanan paranın neredeyse iki katına çıktığını belirterek, çağrıda bulundu.Levent, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL’yi bulmamız gerekiyordu. Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada Novartis’e çağrım var. Tedavi̇ etti̇ği̇ni̇z çocukların son durumlarını, aylık geli̇şi̇mleri̇ni̇ si̇teni̇zde göremi̇yoruz! Bi̇lgi̇ lütfen!”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051392263_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_123ee33e7c2ed06811bdaf33b8b6f807.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
döviz, tepki, kampanya, haluk levent, döviz kurları, döviz kuru, sma, spinal müsküler atrofi (sma)

Haluk Levent'ten döviz kurundaki artışa tepki: SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu

14:41 16.12.2021 (güncellendi: 14:43 16.12.2021)
© AAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
Abone ol
Haluk Levent, döviz kurunun artışı nedeniyle SMA'lı çocuklar için 18 milyon TL toplanması gerekirken, şu anda 30 milyon TL toplanması gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile birçok kişiye yardım eden sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından döviz kurunun artışı sebebiyle SMA’lı çocuklar için toplanan paranın neredeyse iki katına çıktığını belirterek, çağrıda bulundu.
Levent, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL’yi bulmamız gerekiyordu. Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada Novartis’e çağrım var. Tedavi̇ etti̇ği̇ni̇z çocukların son durumlarını, aylık geli̇şi̇mleri̇ni̇ si̇teni̇zde göremi̇yoruz! Bi̇lgi̇ lütfen!”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce