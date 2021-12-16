https://tr.sputniknews.com/20211216/haluk-leventten-doviz-kurundaki-artisa-tepki-sma-cocuklari-icin-toplanmasi-gereken-para-hayal-oldu-1051831204.html
Haluk Levent'ten döviz kurundaki artışa tepki: SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu
Haluk Levent'ten döviz kurundaki artışa tepki: SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu
Haluk Levent, döviz kurunun artışı nedeniyle SMA'lı çocuklar için 18 milyon TL toplanması gerekirken, şu anda 30 milyon TL toplanması gerektiğini belirterek... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:41+0300
2021-12-16T14:41+0300
2021-12-16T14:43+0300
yaşam
döviz
tepki
kampanya
haluk levent
döviz kurları
döviz kuru
sma
spinal müsküler atrofi (sma)
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Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile birçok kişiye yardım eden sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından döviz kurunun artışı sebebiyle SMA’lı çocuklar için toplanan paranın neredeyse iki katına çıktığını belirterek, çağrıda bulundu.Levent, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL’yi bulmamız gerekiyordu. Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada Novartis’e çağrım var. Tedavi̇ etti̇ği̇ni̇z çocukların son durumlarını, aylık geli̇şi̇mleri̇ni̇ si̇teni̇zde göremi̇yoruz! Bi̇lgi̇ lütfen!”
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MIA „Rosiya Segodnya“
döviz, tepki, kampanya, haluk levent, döviz kurları, döviz kuru, sma, spinal müsküler atrofi (sma)
Haluk Levent'ten döviz kurundaki artışa tepki: SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu
14:41 16.12.2021 (güncellendi: 14:43 16.12.2021)
Haluk Levent, döviz kurunun artışı nedeniyle SMA'lı çocuklar için 18 milyon TL toplanması gerekirken, şu anda 30 milyon TL toplanması gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile birçok kişiye yardım eden sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından döviz kurunun artışı sebebiyle SMA’lı çocuklar için toplanan paranın neredeyse iki katına çıktığını belirterek, çağrıda bulundu.
Levent, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL’yi bulmamız gerekiyordu. Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada Novartis’e çağrım var. Tedavi̇ etti̇ği̇ni̇z çocukların son durumlarını, aylık geli̇şi̇mleri̇ni̇ si̇teni̇zde göremi̇yoruz! Bi̇lgi̇ lütfen!”