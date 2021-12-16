https://tr.sputniknews.com/20211216/hazine-ve-maliye-bakanligi-yeni-ekonomi-politikasinin-adini-duyurdu-turkiye-ekonomi-modeli-1051841742.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hükûmetin ekonomi politikası için 'Türkiye Ekonomi Modeli' derken, bu politikanın üretim odaklı ihracatı öncelediğini belirtirken... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T18:48+0300

2021-12-16T18:48+0300

2021-12-16T18:51+0300

ekonomi

tl

euro

dolar

açıklama

model

dolar/tl

hazine ve maliye bakanlığı

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Bakanlık, Türk Lirası'nın tarihi değer kayıpları yaşadığı, enflasyonun yükselmeye devam ettiği, hükümetin ihracatı önceleyen ekonomi politikasına 'Türkiye Ekonomi Modeli' adını verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu 'model' ile üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği dönemlerde yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacağı öne sürüldü.Türk Lirası'na ve enflasyona yönelik hiçbir ifadenin yer almadığı bakanlık açıklaması şöyle:

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tl, euro, dolar, açıklama, model, dolar/tl, hazine ve maliye bakanlığı