https://tr.sputniknews.com/20211216/hulya-avsardan-kadina-siddetle-elestirilen-ibrahim-tatlisese-destek-1051825816.html

Hülya Avşar'dan kadına şiddetle eleştirilen İbrahim Tatlıses'e destek

Hülya Avşar'dan kadına şiddetle eleştirilen İbrahim Tatlıses'e destek

Uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen şarkıcı Hülya Avşar, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde İbrahim Tatlıses’in ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmesiyle... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T12:42+0300

2021-12-16T12:42+0300

2021-12-16T12:42+0300

yaşam

altın kelebek ödül töreni

hülya avşar

ibrahim tatlıses

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Geçtiğimiz haftalarda Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini bulmuş ve şarkıcı İbrahim Tatlıses 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almaya layık görülmüştü. Bu durum sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.Tatlıses'in yakın dostu Hülya Avşar da bu konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Tatlıses’in ödülü hak ettiğini söyleyen 58 yaşındaki Avşar, şu ifadeleri kullandı:“Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. Bana göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük ses."

https://tr.sputniknews.com/20211208/tatlisese-yasam-boyu-onur-odulu-verilmisti-panteneden-aciklama-1051548606.html

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altın kelebek ödül töreni, hülya avşar, ibrahim tatlıses