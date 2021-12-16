https://tr.sputniknews.com/20211216/ibb-chp-grup-sozcusu-balyali-istanbulda-cok-ciddi-bir-fakirlik-sorunu-var-1051828738.html

İBB CHP Grup Sözcüsü Balyalı: İstanbul'da çok ciddi bir fakirlik sorunu var

İBB CHP Grup Sözcüsü Balyalı: İstanbul'da çok ciddi bir fakirlik sorunu var

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Halk Ekmek büfelerinin önünde oluşan ekmek kuyruklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da çok ciddi bir fakirlik... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:01+0300

2021-12-16T14:01+0300

2021-12-16T14:01+0300

türkiye

chp

yoksulluk

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

akp

fakirlik

destek

halk ekmek

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Balyalı, Halk Ekmek büfelerinin önünde oluşan ekmek kuyruklarına ilişkin yaptığı açıklama yaptı.Sözcü yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin yönettiği ekonomide ekmek 3.5 TL’den satılırken, İBB’nin yönetimindeki Halk Ekmek’te 1.25 TL. Büfelerin önündeki kuyrukların sebebi budur" ifadelerini kullandı.İstanbul'da çok ciddi bir fakirlik sorunu yaşandığını ifade eden Balyalı, "Vatandaşlarımız gerçekten ekonomik krizin altında ezilmiştir" diye konuştu. Balyalı, "AK Partili arkadaşlarımız bu acı tablonun farkında olup yaşattıkları bu zulümden dolayı özür dileyeceklerine burada kendilerini üste çıkarmak için bir de Halk Ekmek'i eleştirmeye kalkıyorlar" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211215/adanada-halk-ekmek-kuyrugu-1051802994.html

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chp, yoksulluk, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akp, fakirlik, destek, halk ekmek