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İçki içtiği görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
İçki içtiği görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
İstanbul Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan yazar Özgün Emre Koç'un öğretmen eşini, 'içki içtiği görüntüleri' sosyal medyadan paylaştığı için... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:19+0300
2021-12-16T14:20+0300
yaşam
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
öğretmen
içki
öğrenci
açıklama
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Twitter hesabından eşiyle fotoğrafını paylaşan Koç, "Şimdi bu sofrayı neden paylaşıyorum? Çünkü zavallının biri, öğretmen olan eşimi içki içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için 'öğretmenliğe aykırı davranış' diyerek CİMER'e şikâyet etmiş. Ve bugün ilçe milli eğitimden okula telefon edip gelsin konuşalım demişler" dedi.Resmi bir evrak ya da tebligat olmadığını belirten Koç, "Sözlü olarak görüşmeye çağırıyorlar. Özel hayatında, okul dışında, kişisel alanında içki içtiği için...Elbette bu çağrıya karşılık vermeyecek. Bu şikayetten de hiçbir şey çıkmayacak. Biz bunlara pabuç bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
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türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, öğretmen, içki, öğrenci, açıklama

İçki içtiği görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler

14:19 16.12.2021 (güncellendi: 14:20 16.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter/Özgün Emre Koçİçki içtiği görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle öğretmeni CİMER'e şikâyet ettiler
İçki içtiği görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle öğretmeni CİMER'e şikâyet ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/Özgün Emre Koç
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İstanbul Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan yazar Özgün Emre Koç'un öğretmen eşini, 'içki içtiği görüntüleri' sosyal medyadan paylaştığı için 'öğretmenliğe aykırı davranış' sergilediği gerekçesiyle CİMER'e şikâyet ettiler.
Twitter hesabından eşiyle fotoğrafını paylaşan Koç, "Şimdi bu sofrayı neden paylaşıyorum? Çünkü zavallının biri, öğretmen olan eşimi içki içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için 'öğretmenliğe aykırı davranış' diyerek CİMER'e şikâyet etmiş. Ve bugün ilçe milli eğitimden okula telefon edip gelsin konuşalım demişler" dedi.
Resmi bir evrak ya da tebligat olmadığını belirten Koç, "Sözlü olarak görüşmeye çağırıyorlar. Özel hayatında, okul dışında, kişisel alanında içki içtiği için...Elbette bu çağrıya karşılık vermeyecek. Bu şikayetten de hiçbir şey çıkmayacak. Biz bunlara pabuç bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
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