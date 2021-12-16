https://tr.sputniknews.com/20211216/icki-ictigi-goruntuleri-paylastigi-gerekcesiyle-ogretmeni-cimere-sikyet-ettiler-1051829765.html

İçki içtiği görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler

İçki içtiği görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler

İstanbul Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan yazar Özgün Emre Koç'un öğretmen eşini, 'içki içtiği görüntüleri' sosyal medyadan paylaştığı için... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:19+0300

2021-12-16T14:19+0300

2021-12-16T14:20+0300

yaşam

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

öğretmen

içki

öğrenci

açıklama

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Twitter hesabından eşiyle fotoğrafını paylaşan Koç, "Şimdi bu sofrayı neden paylaşıyorum? Çünkü zavallının biri, öğretmen olan eşimi içki içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için 'öğretmenliğe aykırı davranış' diyerek CİMER'e şikâyet etmiş. Ve bugün ilçe milli eğitimden okula telefon edip gelsin konuşalım demişler" dedi.Resmi bir evrak ya da tebligat olmadığını belirten Koç, "Sözlü olarak görüşmeye çağırıyorlar. Özel hayatında, okul dışında, kişisel alanında içki içtiği için...Elbette bu çağrıya karşılık vermeyecek. Bu şikayetten de hiçbir şey çıkmayacak. Biz bunlara pabuç bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, öğretmen, içki, öğrenci, açıklama