https://tr.sputniknews.com/20211216/imamoglu-askida-faturada-destek-miktari-60-milyonu-gecti-1051849473.html

İmamoğlu: Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti

İmamoğlu: Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’da güçlü bir dayanışmanın olduğunu söyleyeyerek, “Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti” ifadesini kullandı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T23:48+0300

2021-12-16T23:48+0300

2021-12-16T23:48+0300

türkiye

ekonomik kriz

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik krize karşı kentte güçlü bir dayanışma ve kardeşlik ağı olduğunu belirterek, “Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti” dedi.İmamoğlu sosyal medya paylaşımında “Sen de paylaş, dayanışmayı güçlendir” ifadelerini kullandı.

türkiye

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ekonomik kriz, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu