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https://tr.sputniknews.com/20211216/imamoglu-askida-faturada-destek-miktari-60-milyonu-gecti-1051849473.html
İmamoğlu: Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti
İmamoğlu: Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’da güçlü bir dayanışmanın olduğunu söyleyeyerek, “Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti” ifadesini kullandı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T23:48+0300
2021-12-16T23:48+0300
türkiye
ekonomik kriz
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik krize karşı kentte güçlü bir dayanışma ve kardeşlik ağı olduğunu belirterek, “Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti” dedi.İmamoğlu sosyal medya paylaşımında “Sen de paylaş, dayanışmayı güçlendir” ifadelerini kullandı.
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ekonomik kriz, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti

23:48 16.12.2021
© REUTERS / Ümit BektaşEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’da güçlü bir dayanışmanın olduğunu söyleyeyerek, “Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti” ifadesini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik krize karşı kentte güçlü bir dayanışma ve kardeşlik ağı olduğunu belirterek, “Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti” dedi.
İmamoğlu sosyal medya paylaşımında “Sen de paylaş, dayanışmayı güçlendir” ifadelerini kullandı.
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