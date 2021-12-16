İmamoğlu: Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik krize karşı kentte güçlü bir dayanışma ve kardeşlik ağı olduğunu belirterek, “Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti” dedi.İmamoğlu sosyal medya paylaşımında “Sen de paylaş, dayanışmayı güçlendir” ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’da güçlü bir dayanışmanın olduğunu söyleyeyerek, “Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti” ifadesini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik krize karşı kentte güçlü bir dayanışma ve kardeşlik ağı olduğunu belirterek, “Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti” dedi.
İmamoğlu sosyal medya paylaşımında “Sen de paylaş, dayanışmayı güçlendir” ifadelerini kullandı.