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İskenderun’da bir kadına cinsel saldırıda bulunarak yüzüne kızgın yağ döken Resul Erkmen tutuklandı
© İHA / AHMET SEHER-AW493125İskenderun
© İHA / AHMET SEHER-AW493125
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Resul Erkmen evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.’yi dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktü. Yaralanan G.Ç. hastanede tedaviye alınırken, saldırgan Erkmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ç. evdeki misafirlerini gönderdikten sonra kapı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Resul Erkmen iddiaya göre kıskançlık bahanesiyle vurduğu G.Ç.’ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.’den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen R.E., olumsuz yanıt alınca bu kez de genç kadının başından aşağı kızgın yağ döktü.
G.Ç.'nin beyanlarından sonra gözaltına alınan Erkmen hakkında 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kasten yaralama' suçundan emniyette işlem yapılarak, İskenderun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Erkmen, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kasten yaralama' suçundan tutuklanma talebiyle İskenderun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
G.Ç.'nin beyanlarından sonra gözaltına alınan Erkmen hakkında 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kasten yaralama' suçundan emniyette işlem yapılarak, İskenderun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Erkmen, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kasten yaralama' suçundan tutuklanma talebiyle İskenderun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Hakimlikte işlemleri tamamlanan Erkmen, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Erkmen'in G.Ç.'yi tehdit etmeye devam ettiği, bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı da alındığı öğrenildi.
Şüpheli tutuklandı#KadınaŞiddeteHayır https://t.co/L6NSLFUelU— İskenderun Kadın Platformu (@iskadinplatform) December 16, 2021
G.Ç.'nin şikayeti üzerine İskenderun Kadın Platformu adına avukat Mehtap Sert davayı üstlendi. G.Ç.'nin 1.5 yıldır eski sözlüsünün tacizine uğradığını kaydeden Sert, "İlk tedavisi uygulandı. Ancak hastanedeki doktorlar grevde olduğu için yatış verilmedi. Pansumanı yapıldı. Daha sonra daha kapsamlı detaylı tedavi için hastaneye yatabilecek. Bu süreçten sonra vekil olarak İskenderun Kadın Platformu olarak davayı takip ediyoruz. Şiddetle mücadeleye devam edeceğiz. Kadın dayanışması yaşatır" diye konuştu.