https://tr.sputniknews.com/20211216/iskenderunda-bir-kadina-cinsel-saldirida-bulunarak-yuzune-kizgin-yag-doken-resul-erkmen-tutuklandi-1051843978.html

İskenderun’da bir kadına cinsel saldırıda bulunarak yüzüne kızgın yağ döken Resul Erkmen tutuklandı

İskenderun’da bir kadına cinsel saldırıda bulunarak yüzüne kızgın yağ döken Resul Erkmen tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Resul Erkmen evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.’yi dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktü. Yaralanan... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T20:08+0300

2021-12-16T20:08+0300

2021-12-16T20:08+0300

türkiye

kadına şiddet

cinsel saldırı

hak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051843632_0:493:1094:1108_1920x0_80_0_0_ee2c596ccc03112c683df6c078725b29.jpg

Olay, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ç. evdeki misafirlerini gönderdikten sonra kapı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Resul Erkmen iddiaya göre kıskançlık bahanesiyle vurduğu G.Ç.’ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.’den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen R.E., olumsuz yanıt alınca bu kez de genç kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. G.Ç.'nin beyanlarından sonra gözaltına alınan Erkmen hakkında 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kasten yaralama' suçundan emniyette işlem yapılarak, İskenderun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Erkmen, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kasten yaralama' suçundan tutuklanma talebiyle İskenderun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.Hakimlikte işlemleri tamamlanan Erkmen, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Erkmen'in G.Ç.'yi tehdit etmeye devam ettiği, bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı da alındığı öğrenildi.G.Ç.'nin şikayeti üzerine İskenderun Kadın Platformu adına avukat Mehtap Sert davayı üstlendi. G.Ç.'nin 1.5 yıldır eski sözlüsünün tacizine uğradığını kaydeden Sert, "İlk tedavisi uygulandı. Ancak hastanedeki doktorlar grevde olduğu için yatış verilmedi. Pansumanı yapıldı. Daha sonra daha kapsamlı detaylı tedavi için hastaneye yatabilecek. Bu süreçten sonra vekil olarak İskenderun Kadın Platformu olarak davayı takip ediyoruz. Şiddetle mücadeleye devam edeceğiz. Kadın dayanışması yaşatır" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadına şiddet, cinsel saldırı, hak