https://tr.sputniknews.com/20211216/israil-omicron-varyanti-nedeniyle-7-ulkeyi-daha-kirmizi-listeye-ekledi-1051815441.html
İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkeyi daha 'kırmızı liste'ye ekledi
İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkeyi daha 'kırmızı liste'ye ekledi
İsrail hükümeti, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle seyahat tablosunda güncelleme yaparak, 7 ülkeyi daha 'kırmızı liste'ye ekledi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T01:13+0300
2021-12-16T01:13+0300
2021-12-16T01:13+0300
koronavirüs
israil
karantina
koronavirüs
kovid-19
kırmızı liste
omicron
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılımını önlemek amacıyla İrlanda, İspanya, Norveç, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) 'kırmızı liste'ye ekledi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın 19 Aralık'ı 20 Aralık'a bağlayan gece yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.Kasım ayında İsrail, Omicron nedeniyle çoğu Afrika ülkesi olmak üzere yaklaşık 50 ülkeyi kırmızı listeye almış ve Tel Aviv'in adımını Birleşik Krallık ve Danimarka izlemişti.'Kırmızı liste'ye dahil olan ülkelerden dönen İsrail vatandaşları, varışta Kovid-19 testi ve özel olarak belirlenmiş otellerde karantinaya tabi tutuluyor.Karantina, hastalığı atlatanlar ve aşılılar için 3 gün, Kovid-19 testi 2 kez negatif çıkan aşısızlar için 7 gün ve ikinci testi yaptırmak istemeyenler için 14 gün sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211214/ingiltere-kirmizi-seyahat-listesini-guncelledi-11-afrika-ulkesi-cikarildi-1051767870.html
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israil, karantina, koronavirüs, kovid-19, kırmızı liste, omicron
İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkeyi daha 'kırmızı liste'ye ekledi
İsrail hükümeti, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle seyahat tablosunda güncelleme yaparak, 7 ülkeyi daha 'kırmızı liste'ye ekledi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılımını önlemek amacıyla İrlanda, İspanya, Norveç, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) 'kırmızı liste'ye ekledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın 19 Aralık'ı 20 Aralık'a bağlayan gece yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.
Kasım ayında İsrail, Omicron nedeniyle çoğu Afrika ülkesi olmak üzere yaklaşık 50 ülkeyi kırmızı listeye almış ve Tel Aviv'in adımını Birleşik Krallık ve Danimarka izlemişti.
'Kırmızı liste'ye dahil olan ülkelerden dönen İsrail vatandaşları, varışta Kovid-19 testi ve özel olarak belirlenmiş otellerde karantinaya tabi tutuluyor.
Karantina, hastalığı atlatanlar ve aşılılar için 3 gün, Kovid-19 testi 2 kez negatif çıkan aşısızlar için 7 gün ve ikinci testi yaptırmak istemeyenler için 14 gün sürüyor.