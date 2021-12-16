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https://tr.sputniknews.com/20211216/israil-yeniden-suriyeyi-hedef-aldi-1-asker-hayatini-kaybetti-1051817106.html
İsrail yeniden Suriye'yi hedef aldı: 1 asker hayatını kaybetti
İsrail yeniden Suriye'yi hedef aldı: 1 asker hayatını kaybetti
Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Golan Tepeleri'nden başkent Şam'ı bir kez daha füzelerle hedef aldığını ve en az 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T03:45+0300
2021-12-16T03:45+0300
dünya
suriye
israil
golan tepeleri
füze saldırısı
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İsrail'in 2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.Devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, yerel saatle 00.50 sıralarında İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden ülkenin güneyindeki bir dizi noktayı hedef aldığını belirtti.Kaynağa göre, hava savunma sistemleri saldırılara karşılık verirken, füzelerin büyük çoğunluğu etkisiz hale getirildi.SANA, saldırılarda en az 1 Suriye ordusu askerinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.Olaya ilişkin İsrail'in savunma ya da dışişleri bakanlıklarından henüz bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/suriye-devlet-televizyonu-israil-lazkiye-limanina-hava-saldirisi-duzenledi-1051510298.html
suriye
israil
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suriye, israil, golan tepeleri, füze saldırısı

İsrail yeniden Suriye'yi hedef aldı: 1 asker hayatını kaybetti

03:45 16.12.2021
© AP Photo / Hassan AmmarABD, Suriye'ye saldırı başlattı.
ABD, Suriye'ye saldırı başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Golan Tepeleri'nden başkent Şam'ı bir kez daha füzelerle hedef aldığını ve en az 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail'in 2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
Devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, yerel saatle 00.50 sıralarında İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden ülkenin güneyindeki bir dizi noktayı hedef aldığını belirtti.
Kaynağa göre, hava savunma sistemleri saldırılara karşılık verirken, füzelerin büyük çoğunluğu etkisiz hale getirildi.
SANA, saldırılarda en az 1 Suriye ordusu askerinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
Olaya ilişkin İsrail'in savunma ya da dışişleri bakanlıklarından henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail - Lazkiye limanı - hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Suriye devlet televizyonu: İsrail, Lazkiye limanına hava saldırısı düzenledi
7 Aralık, 03:31
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