https://tr.sputniknews.com/20211216/istanbul-barajlarindaki-doluluk-orani-bir-haftada-yuzde-248-artti-1051822540.html

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bir haftada yüzde 2.48 arttı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bir haftada yüzde 2.48 arttı

Soğuk hava ile birlikte gelen yağışlar İstanbul'un barajlarındaki doluluğu artırdı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T11:29+0300

2021-12-16T11:29+0300

2021-12-16T11:29+0300

yaşam

istanbul

baraj

yağış

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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı 9 Aralık’ta yüzde 41,28'den dün yüzde 42,74'e bugün itibarıyla yüzde 43,76'ya yükseldi.Son bir günde artış yüzde 1.02 olurken bir haftada yüzde 2,48 artış gözlemlendi.Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211209/kuraklik-alarmi-tuz-golu-kuculuyor-1051616179.html

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istanbul, baraj, yağış