İstanbul'da ulaşıma zam toplantısından karar çıkmadı

İstanbul’da toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanan UKOME’den karar çıkmadı.Yüzde 36.13’lük zam teklifinin oy çokluğuyla reddedildiği toplantıda, Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi yüzde 18 önerisi yaptı. Toplantı haftaya ertelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına, minibüs ve servis taşımacılığı ücretlerine zam yapılmasını içeren teklifin görüşülmesi, bir sonraki toplantıya ertelendi.
İstanbul’da toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanan UKOME’den karar çıkmadı.
Yüzde 36.13’lük zam teklifinin oy çokluğuyla reddedildiği toplantıda, Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi yüzde 18 önerisi yaptı.