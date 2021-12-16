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İtalya'da 5-11 yaş grubu çocuklar aşılanmaya başlandı
İtalya'da 5-11 yaş grubu çocuklar aşılanmaya başlandı
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5-11 yaş grubu çocuklarının aşılanmasına bugün itibarıyla başlandı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T20:25+0300
2021-12-16T20:26+0300
koronavirüs
italya
aşı
kovid-19
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İtalya İlaç Ajansının (AIFA) 1 Aralık’ta 5-11 yaş grubundaki çocuklara, Pfizer-Biontech aşısının 3 hafta arayla dozun üçte biri ile yapılmasına yeşil ışık yakan kararı doğrultusunda bugün, İtalya'da bazı çocuklara ilk aşıları yapıldı.Başkent Roma'daki Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesinde yaşları 6 ile 9 arasında değişen 5 çocuğun aşılarını olduğu bildirildi.Ailelere "çocuklarına aşı yaptırma" çağrısıİtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli, düzenlenen basın toplantısında, aşının çocukları bu ciddi hastalıktan korumak için gerekli olduğunu belirterek, salgının riskine ek olarak çocukların yüzde 7'sinde uzun süreli Kovid-19 semptomları gelişebileceğine yönelik bilimsel çalışmalar olduğunu aktardı.Locatelli, ailelere "çocuklarına aşı yaptırma" çağrısında bulundu.5-11 yaş aralığında 250 bin çocuk Kovid-19 geçirdiİtalyan Pediatri Derneği (SIP) Başkanı Annamaria Staiano da bu kampanyayı coşkuyla karşıladıklarını ifade ederek, son haftalarda artan vakalar arasında çocukların sayısının da yükseldiğine dikkati çekti.Staiano, "İtalya'da 5-11 yaş aralığında 250 bin çocuk Kovid-19 geçirirken, 1450'si hastaneye yattı, 36'sı yoğun bakımda tedavi gördü, 10'u da öldü." dedi.Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 103 milyon 302 bin 826 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 982 bin 415 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85,1'i buldu.Ülkede 20 Eylül'de 3. doz aşılamada 12 milyon 744 bin 199 hatırlatıcı doz uygulandı.
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italya, aşı, kovid-19

İtalya'da 5-11 yaş grubu çocuklar aşılanmaya başlandı

20:25 16.12.2021 (güncellendi: 20:26 16.12.2021)
© AAİtalya'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapıldı
İtalya'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5-11 yaş grubu çocuklarının aşılanmasına bugün itibarıyla başlandı.
İtalya İlaç Ajansının (AIFA) 1 Aralık’ta 5-11 yaş grubundaki çocuklara, Pfizer-Biontech aşısının 3 hafta arayla dozun üçte biri ile yapılmasına yeşil ışık yakan kararı doğrultusunda bugün, İtalya'da bazı çocuklara ilk aşıları yapıldı.
Başkent Roma'daki Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesinde yaşları 6 ile 9 arasında değişen 5 çocuğun aşılarını olduğu bildirildi.

Ailelere "çocuklarına aşı yaptırma" çağrısı

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli, düzenlenen basın toplantısında, aşının çocukları bu ciddi hastalıktan korumak için gerekli olduğunu belirterek, salgının riskine ek olarak çocukların yüzde 7'sinde uzun süreli Kovid-19 semptomları gelişebileceğine yönelik bilimsel çalışmalar olduğunu aktardı.
Locatelli, ailelere "çocuklarına aşı yaptırma" çağrısında bulundu.

5-11 yaş aralığında 250 bin çocuk Kovid-19 geçirdi

İtalyan Pediatri Derneği (SIP) Başkanı Annamaria Staiano da bu kampanyayı coşkuyla karşıladıklarını ifade ederek, son haftalarda artan vakalar arasında çocukların sayısının da yükseldiğine dikkati çekti.
Staiano, "İtalya'da 5-11 yaş aralığında 250 bin çocuk Kovid-19 geçirirken, 1450'si hastaneye yattı, 36'sı yoğun bakımda tedavi gördü, 10'u da öldü." dedi.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 103 milyon 302 bin 826 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 982 bin 415 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85,1'i buldu.
Ülkede 20 Eylül'de 3. doz aşılamada 12 milyon 744 bin 199 hatırlatıcı doz uygulandı.
Almanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
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