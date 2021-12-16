https://tr.sputniknews.com/20211216/italyada-ohal-31-marta-kadar-uzatildi-1051843795.html

İtalya'da OHAL 31 Mart'a kadar uzatıldı

İtalya'da OHAL 31 Mart'a kadar uzatıldı

İtalya’da koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen OHAL, 31 Mart’a kadar uzatıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T20:15+0300

2021-12-16T20:15+0300

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koronavirüs

italya

ohal

koronavirüs

omicron

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron mutasyonu ülkeleri yeni tedbirler almaya zorladı.İtalya'da hükümet Salı günü Kovid-19'la mücadele kapsamında OHAL'in 31 Mart 2022'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi onayladı. Hükümet kararıyla 31 Aralık'ta sona ermesi planlanan olağanüstü hal 3 ay daha yürürlükte kalacak.OHAL kararı kapsamında Noel ve yeni yıl tatillerinde daha önce yürürlüğe konulan Kovid-19 kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek.Restoranlar, barlar, sinemalar, spor salonları, gece kulüpleri ve stadyumlar gibi halka açık mekanlarda, hastalığı geçirmiş olma, aşı bilgisi veya test sonuçlarının yer aldığı yeşil geçiş sertifikası kullanma şartı devam edecek.Bu kapsamda aşılanmamış kişilerin belirtilen mekanlara girebilmeleri ve toplu taşıt kullanabilmeleri için negatif Kovid-19 testi ibraz etme şartı devam edecek.

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italya, ohal, koronavirüs, omicron