https://tr.sputniknews.com/20211216/kadikoyde-ben-supermanim-diyen-adam-kafedeki-masanin-uzerine-atladi-1051823169.html

‘Ben Superman’im’ diyerek Kadıköy'de kafede oturanların üzerine atladı

‘Ben Superman’im’ diyerek Kadıköy'de kafede oturanların üzerine atladı

Kadıköy’de kimliği belirlenemeyen bir kişi, ‘Ben Superman’im’ diyerek bir kafede oturan müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle birlikte yere düşen şahıs... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T11:54+0300

2021-12-16T11:54+0300

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yaşam

istanbul

türkiye

kadıköy

superman

kafe

şüpheli

masa

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İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde bir kafede oturanların masasına kimliği belirlenemeyen bir kişi atladı.Kafeye doğru koşarak gelen bir şahıs, ‘Ben Superman’im’ diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı. Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. 'Masaların üzerine atladı'Olayın yaşandığı işletmenin personeli, “Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak ‘Ben Superman’im’ diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor” diye konuştu.

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istanbul, türkiye, kadıköy, superman, kafe, şüpheli, masa