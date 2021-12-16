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‘Ben Superman’im’ diyerek Kadıköy'de kafede oturanların üzerine atladı
‘Ben Superman’im’ diyerek Kadıköy'de kafede oturanların üzerine atladı
Kadıköy’de kimliği belirlenemeyen bir kişi, ‘Ben Superman’im’ diyerek bir kafede oturan müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle birlikte yere düşen şahıs... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T11:54+0300
2021-12-16T12:09+0300
yaşam
istanbul
türkiye
kadıköy
superman
kafe
şüpheli
masa
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İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde bir kafede oturanların masasına kimliği belirlenemeyen bir kişi atladı.Kafeye doğru koşarak gelen bir şahıs, ‘Ben Superman’im’ diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı. Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. 'Masaların üzerine atladı'Olayın yaşandığı işletmenin personeli, “Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak ‘Ben Superman’im’ diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211124/esine-kizip-damdan-atladi-komsusunun-uzerine-dustu-1051096986.html
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istanbul, türkiye, kadıköy, superman, kafe, şüpheli, masa

‘Ben Superman’im’ diyerek Kadıköy'de kafede oturanların üzerine atladı

11:54 16.12.2021 (güncellendi: 12:09 16.12.2021)
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİKKadıköy’de ‘Ben Superman’im’ diyen adam kafedeki masanın üzerine uçtu
Kadıköy’de ‘Ben Superman’im’ diyen adam kafedeki masanın üzerine uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİK
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Kadıköy’de kimliği belirlenemeyen bir kişi, ‘Ben Superman’im’ diyerek bir kafede oturan müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, yerde süründükten sonra koşarak uzaklaştı.
İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde bir kafede oturanların masasına kimliği belirlenemeyen bir kişi atladı.
Kafeye doğru koşarak gelen bir şahıs, ‘Ben Superman’im diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı. Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

'Masaların üzerine atladı'

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, “Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak ‘Ben Superman’im’ diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor” diye konuştu.
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