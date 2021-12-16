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Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı
Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı
Sivas'ta bulunan Kangal Termik Santral'inde trafoda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T17:08+0300
2021-12-16T17:08+0300
2021-12-16T17:08+0300
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sivas
yangın
itfaiye
terminal
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Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde trafoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometredeki termik santralin 3. trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İçerisinde madeni yağ bulunan trafodaki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.Kangal Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, ihbar üzerine itfaiye ekiplerini termik santrale yönlendirdiklerini söyledi.Apaydın, il merkezinden de itfaiye takviyesi istediklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211214/ankarada-ozel-bir-hastanede-yangin-cikti-17-hasta-tahliye-edildi-1051772234.html
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sivas, yangın, itfaiye, terminal, trafo
Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı
Sivas'ta bulunan Kangal Termik Santral'inde trafoda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde trafoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometredeki termik santralin 3. trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçerisinde madeni yağ bulunan trafodaki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Kangal Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, ihbar üzerine itfaiye ekiplerini termik santrale yönlendirdiklerini söyledi. Apaydın, il merkezinden de itfaiye takviyesi istediklerini ifade etti.