https://tr.sputniknews.com/20211216/kar-yagisini-izlemek-icin-ciktigi-tepede-tuvaletini-yaparken-200-metrelik-ucuruma-yuvarlandi-1051820322.html

Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini yaparken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini yaparken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışını izlemek için eşiyle birlikte 1200 metre rakımlı Boğazova Bölgesi'ne çıkan Feyyaz Yılmaz, uçurumun kenarında tuvaletini... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T10:16+0300

2021-12-16T10:16+0300

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Bursa'da gece saatlerinde Feyyaz Yılmaz ve eşi Duygu Yılmaz, İnegöl'ün yüksek kesimlerinde kar yağışını izlemek için 1200 rakımlı Boğazova Bölgesi'ne çıktı. Yılmaz, tuvaletini yapmak için eşinin yanından ayrıldı. Uçurumun kenarına yaklaşan Feyyaz Yılmaz, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Eşinin düştüğünü gören Duygu Yılmaz durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Yaralı halde bulunduBölgede çalışma başlatan ekipler dağlık ve çalılık uçurumda arama yaptı. Feyyaz Yılmaz yaklaşık 1 saat sonra 200 metre aşağıda yaralı olarak bulundu. Bölgenin uçurum olması nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yaralı Feyyaz Yılmaz'ı sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.'Beni karıma kavuşturdunuz'Feyyaz Yılmaz, "Allah sizden razı olsun, beni karıma kavuşturdunuz" diyerek kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/sosyal-medyada-canli-yayindayken-kazayi-goruntuledi-1051138051.html

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bursa, kar, kaza, uçurum, tepe