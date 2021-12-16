Kavgaya karışan çocuklar, roman okuyup özetleme karşılığında mağdur tarafından affedildi

Ardahan’da yaşıtlarıyla kavga eden ve yaralama suçundan haklarında şikayet bulunan çocuklar E.D, H.C, H.U, P.İ, Y.C ve A.S hakkında soruşturma açıldı. Eylemin uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar, çocukların ikişer roman okuyup özetini çıkarması şartıyla uzlaştı. Yaklaşık bir ayda ikişer roman okuyan çocuklar, hazırladıkları özetleri de uzlaştırma bürosuna sundu.Şüpheli çocuklar kitap okuyup, özetledikten sonra, şikayetçi olan aynı yaştaki çocuk şikayetinden vazgeçerek akranlarını affetti. Uzlaştırma Bürosu Savcısı Funda Bayram, uzlaştırma bürosu görevlileri olarak benzer suçlarda tarafların davalık olmadan uzlaşması için çalıştıklarını söyledi.Bu konuda çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Bayram, "Suça sürüklenen çocukların olduğu bir dosyada, şüphelilerin belirli romanları okuyup özetini çıkarmaları karşılığında mağdurla aralarında uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu olarak taraflar arasındaki uyuşmazlığı mahkeme aşamasına taşımadan sonlandırmakla birlikte aynı zamanda topluma da katkı sağlanmaktadır" diye konuştu.Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde uygulanıyor.Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibariyle 1 milyon 100 bin 383’e ulaştı. Böylece müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 olarak belirlendi.
Ardahan'da yaralamalı kavgaya karışan 6 çocuk, roman okuyup, özetlemeyi kabul edince mağdur tarafından affedildi.
Ardahan’da yaşıtlarıyla kavga eden ve yaralama suçundan haklarında şikayet bulunan çocuklar E.D, H.C, H.U, P.İ, Y.C ve A.S hakkında soruşturma açıldı. Eylemin uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.
Yapılan görüşmelerin ardından taraflar, çocukların ikişer roman okuyup özetini çıkarması şartıyla uzlaştı. Yaklaşık bir ayda ikişer roman okuyan çocuklar, hazırladıkları özetleri de uzlaştırma bürosuna sundu.
Şüpheli çocuklar kitap okuyup, özetledikten sonra, şikayetçi olan aynı yaştaki çocuk şikayetinden vazgeçerek akranlarını affetti. Uzlaştırma Bürosu Savcısı Funda Bayram, uzlaştırma bürosu görevlileri olarak benzer suçlarda tarafların davalık olmadan uzlaşması için çalıştıklarını söyledi.
Bu konuda çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Bayram, "Suça sürüklenen çocukların olduğu bir dosyada, şüphelilerin belirli romanları okuyup özetini çıkarmaları karşılığında mağdurla aralarında uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu olarak taraflar arasındaki uyuşmazlığı mahkeme aşamasına taşımadan sonlandırmakla birlikte aynı zamanda topluma da katkı sağlanmaktadır" diye konuştu.
Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde uygulanıyor.
Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibariyle 1 milyon 100 bin 383’e ulaştı. Böylece müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 olarak belirlendi.