https://tr.sputniknews.com/20211216/kavlak-asgari-ucrette-agi-kalkti-brut-asgari-ucrete-kadarki-kisim-vergiden-muaf-olacak-1051840264.html

Kavlak: Asgari ücrette AGİ kalktı, brüt asgari ücrete kadarki kısım vergiden muaf olacak

Kavlak: Asgari ücrette AGİ kalktı, brüt asgari ücrete kadarki kısım vergiden muaf olacak

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığını söyledi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T18:02+0300

2021-12-16T18:02+0300

2021-12-16T18:05+0300

ekonomi

pevrul kavlak

recep tayyip erdoğan

asgari geçim indirimi (agi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048324806_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_1b0c73f337b65a8793bb4cc65e8b9ac5.jpg

Türk-iş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.Bloomberg'in haberine göre Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi uygulamasının da kalktığını söyledi.Asgari ücretin netleştirildiği son toplantıda yer alan Pevrul Kavlak, yıllardır talep ettikleri asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının önemli bir kazanım olduğunu, sadece asgari ücret değil tüm ücretlerde 12 aylık brüt ücrete kadarki kısmın gelir vergisinden muaf olacağını kaydetti.Pevrul Kavlak, "Tüm çalışanların yıllık brüt asgari ücretin 12 katına kadarki gelirinin vergiden muafiyeti önemli bir kazanım oldu" dedi.Vergi muafiyeti sağlayacak söz konusu değişiklikler için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.Asgari geçim indirimi (AGİ) gelir vergisinden düşülen tutarı ifade ediyor. Yapılacak düzenleme ile tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden gelir vergisi tamamen kaldırılıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pevrul kavlak, recep tayyip erdoğan, asgari geçim indirimi (agi)