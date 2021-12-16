Kavlak: Asgari ücrette AGİ kalktı, brüt asgari ücrete kadarki kısım vergiden muaf olacak

Türk-iş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.Bloomberg'in haberine göre Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi uygulamasının da kalktığını söyledi.Asgari ücretin netleştirildiği son toplantıda yer alan Pevrul Kavlak, yıllardır talep ettikleri asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının önemli bir kazanım olduğunu, sadece asgari ücret değil tüm ücretlerde 12 aylık brüt ücrete kadarki kısmın gelir vergisinden muaf olacağını kaydetti.Pevrul Kavlak, "Tüm çalışanların yıllık brüt asgari ücretin 12 katına kadarki gelirinin vergiden muafiyeti önemli bir kazanım oldu" dedi.Vergi muafiyeti sağlayacak söz konusu değişiklikler için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.Asgari geçim indirimi (AGİ) gelir vergisinden düşülen tutarı ifade ediyor. Yapılacak düzenleme ile tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden gelir vergisi tamamen kaldırılıyor.
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığını söyledi.
Türk-iş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.
Bloomberg'in haberine göre Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi uygulamasının da kalktığını söyledi.
Asgari ücretin netleştirildiği son toplantıda yer alan Pevrul Kavlak, yıllardır talep ettikleri asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının önemli bir kazanım olduğunu, sadece asgari ücret değil tüm ücretlerde 12 aylık brüt ücrete kadarki kısmın gelir vergisinden muaf olacağını kaydetti.
Pevrul Kavlak, "Tüm çalışanların yıllık brüt asgari ücretin 12 katına kadarki gelirinin vergiden muafiyeti önemli bir kazanım oldu" dedi.
Vergi muafiyeti sağlayacak söz konusu değişiklikler için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
Asgari geçim indirimi (AGİ) gelir vergisinden düşülen tutarı ifade ediyor. Yapılacak düzenleme ile tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden gelir vergisi tamamen kaldırılıyor.