https://tr.sputniknews.com/20211216/kilicdaroglu-asgari-ucret-olarak-verilen-rakam-doviz-kurundaki-artis-baz-alinirsa-dusuk--1051834596.html

Kılıçdaroğlu: Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış baz alınırsa düşük

Kılıçdaroğlu: Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış baz alınırsa düşük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış baz alınırsa düşük" dedi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T16:00+0300

2021-12-16T16:00+0300

2021-12-16T16:38+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

tl

faiz indirimi

saadet partisi

merkez bankası

temel karamollaoğlu

ekonomi

faiz

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.Burada yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alınırsa düşük. Elbette belirlenen rakamı küçümsemiyoruz ancak fiyat artışarı da göz önünde bulundurulmalı" dedi.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:- Oranı küçümsemiyoruz ancak dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz.- Eğer sorunlar böyle devam ederse, önümüzdeki yaz Türkiye gıda kriziyle karşı karşıya kalırsa kimse şaşırmamalı.- CHP’li belediyelerin kendi kaynaklarını bakmak, değerlendirmek gerekiyor, daha yüksek bir asgari ücret vereceksek bunun ön çalışmalarını yapmak gerekiyor. Bunun ön çalışmaları yapılacaktır.- Asgari ücretteki artışın neresi bir seçim yatırımı ki yılbaşında aldığı asgari ücret daha değerliydi. Şimdi aldığı asgari ücret daha az. Seçim yatırımı olarak kendilerini düşünebilir. Yatırım olması için enflasyonu kontrol edebilmesi gerekir.- Dolar kaç lira oldu, 15 lirayı aştı. Türk Lirası’nı yedirmeyiz demişti değil mi Erdoğan. Ne oldu. Söylediği söz daha Türkiye’nin her yerine yayılmadan değer kaybetmeye başladı. Devleti yöneten kişinin sözlerinin tutarlı olması lazım. Türk Lirası’nı yedirmeyiz diyor Türk Lirası eriyor. Faizi indiriyorlar, devlet borçlanırken daha fazla faiz ödüyor. Niye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolar üzerinden borçlanıyorsun?- Bir insanın söylediğinde tutarlılık olur. Türk Lirası ile borç alamıyorsa iktidarla vatan arasında ciddi güvensizlik var demektir. Kimin faizi indi? Türk Lirası’nı neden perişan hale getirdiniz. İnşallah çözeceğiz.Karamollaoğlu da basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:- 4 bin 250 lirayı doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı’nın kendisi açıklıyor. Aslında geçmişte cumhurbaşkanları, başbakanlar asgari ücreti açıklamazdı. Bizzat kendisi açıklama ihtiyacını duyuyor. Burada da önem verdiği husus nispet.- Enflasyonun yüksek olduğu dönemde rakamların üzerine odaklanmak doğru bir yaklaşım olmuyor. İnsanlar dünyada geçerli bir para birimi için ya euro ya da doları kullanıyor. Ben de dolardan bahsederek bu konuyu gündeme getirmek istemem. Dış ticaretimizi dolarla yapıyoruz. Dış borcumuzu Türk Lirası ile ödemiyoruz ki. - Asgari ücret eğer açlık sınırının altında kaldıysa, enflasyonun altında kaldıysa bu zam zam değildir, artıştır diyebiliriz. Geriye gitmiş, öyle gözüküyor. İnşallah bundan sonraki enflasyon rakamları biraz daha yavaş artar da zararı asgari ücretle çalışan vatandaşımıza zararı daha az olur. - Vatandaş geçinemiyorsa 5 bin 250 olmasının da bir anlamı kalmaz. Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz.

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