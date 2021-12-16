https://tr.sputniknews.com/20211216/kilicdaroglu-chp-belediyelerinde-en-dusuk-ucret-yani-asgari-ucret-4-bin-500-lira-olacaktir-1051847008.html

Kılıçdaroğlu: CHP belediyelerinde en düşük ücret yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır

Kılıçdaroğlu: CHP belediyelerinde en düşük ücret yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunarak "CHP belediyelerinde en düşük ücret yani asgari ücret 4 bin 500 lira... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T22:09+0300

2021-12-16T22:09+0300

2021-12-16T22:24+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

asgari ücret

türk lirası

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Bu gece size bir haberim var' notuyla videolu bir paylaşım yaptı.Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası, şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Bakın biz, 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin, kimse duymasın. Açıkça arka kapıdan dolar sattılar" ifadelerini kullandı."Birilerini çok, ama çok zengin ettiler" diyen Kılıçdaroğlu, "Halkımızı da açlık sınırına indirdiler. Siz de şahitsiniz; bugün Merkez Bankası, Türk Lirasına değer kaybettirmeye devam ediyor. Sonra da kasasında olmayan parayla müdahale ettiğini söylüyor. Böyle bir akıl tutulması. Erdoğan'ın durumu zaten ortada. Bir ekonomik intihar treninin lokomotifi olmuş durumda. Bakın bu rezaletler Türkiye'de ilk kez yaşanmıyor. Mesela, TÜİK rakamlarıyla oynuyor ya, bu geçmişte Yunanistan'da da yapıldı. Avaneler gitsin, bir baksınlar, bu rakamlarla oynayanların sonu nice oldu. Ey avaneler, ey şüreka, açlığı algı ile yönetemezsiniz. Karnı aç insanları algı ile doyuramazsınız. Artık kendinize geliniz" diye konuştu.CHP lideri, "Bu intihar yolculuğunda, bu trenden en yakın durakta inin, benden size tavsiye. Aklı başında herkes inmeye başladı, siz de inin. Kendinizi bile bile bu kötülüğe alet etmeyin. Erdoğan kendisi imza atsın bütün bunlara, o akıl dışı ekonomik kararlara, zaten onun kararları. Ayrıca saray ve şürekasının yarattığı yıkımın üzerine kurmaylarımla birlikte bu gece yoğun çalıştım. Kararımızı da bildirerek geceyi kapatmak istiyorum: CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret, yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, asgari ücret, türk lirası