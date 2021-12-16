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İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun 'İttifak kabul ederse adayım' açıklamasını olumlu karşıladı
İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun 'İttifak kabul ederse adayım' açıklamasını olumlu karşıladı
İYİ Parti'nin, Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerinde 'ittifakın kabul etmesi durumunda aday olacağını' açıklamasının olumlu karşılandığı belirtildi. Partide... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T09:27+0300
2021-12-16T09:32+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
chp
meral akşener
iyi parti
adaylık
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı televizyon programında 2023 seçimlerinde “ittifakın kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını” açıklaması, İYİ Parti kanadında da yankı buldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı televizyon programında “Millet İttifakı’nın kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağını” açıkladı. İYİ Parti’de ise Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı konuşuluyor. Daha önce İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışmalarıyla ilgili “Kazanamayacak bir adayı desteklemeyiz” ifadelerini kullanırken, son açıklamanın ardından partinin bazı kurmaylarından “Destekleriz” görüşü geldi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun “kendisini kamuoyunda konuşturmayı başaran bir isim olduğu” ifade edilirken, parti yönetimi daha önce belirledikleri kriterleri de anımsatıyor. Millet İttifakı’nın adayının “tarafsız, herkese eşit mesafede yaklaşan, parlamenter sisteme geçiş hazırlığını kolaylaştıracak ve en önemlisi de devlet işleyişini bilen bir isim olacağının” altını çizen İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu’nun “bu kriterlere uygun bir isim olduğunu” belirtiyor.Akşener'le görüştüİYİ Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun önceki akşamki adaylıkla ilgili açıklamasından Akşener’in de “haberinin olduğu” ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener’in öncesinde görüş alışverişinde bulunduğu ve Akşener’in de “CHP’nin genel başkanı olarak kararınıza saygı duyarız” dediği belirtiliyor. Görüşmede, “Akşener’in başbakanlık çıkışının da güdeme geldiği”, Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle “Akşener’in başbakanlık kararının değerli olduğunu ifade ettiğinin” altı çizilirken, Millet İttifakı’nın üzerinde çalışma yürüttüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem için “Kılıçdaroğlu’nun adaylığının uygun olacağı” değerlendiriliyor. Millet İttifakı içindeki görüşmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun adaylığının “kesinleşmesi” durumunda, her iki liderin birlikte sahaya ineceği ve yurttaşlara “güçlendirilmiş parlamenter sistem ile birlikte Akşener’in başbakan olacağı, Kılıçdaroğlu’nun ise yetkilerini devredeceğini” anlatacağı da İYİ Parti kulislerinde dillendiriliyor.Bir kesim 'temkinli'İYİ Parti’deki bir kesim ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “temkinli” yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun son çıkışının “bir tür nabız ölçme olabileceğini” ifade eden “temkinli” kanat, “sağ seçmenin soldan gelen bir adaya oy vermeyeceği” görüşünü savunuyor. Ancak bu kanaatte olan partililerin sayısının “Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyenlerden daha az sayıda olduğu” belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211214/kilicdaroglu-ittifak-kabul-ederse-cumhurbaskani-adayi-olmamda-bir-sorun-yok-1051769625.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, meral akşener, iyi parti, adaylık

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun 'İttifak kabul ederse adayım' açıklamasını olumlu karşıladı

09:27 16.12.2021 (güncellendi: 09:32 16.12.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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İYİ Parti'nin, Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerinde 'ittifakın kabul etmesi durumunda aday olacağını' açıklamasının olumlu karşılandığı belirtildi. Partide, "Profile uygun, yetkilerini devredebilecek bir aday, destekleriz" görüşü öne çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı televizyon programında 2023 seçimlerinde “ittifakın kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını” açıklaması, İYİ Parti kanadında da yankı buldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı televizyon programında “Millet İttifakı’nın kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağını” açıkladı. İYİ Parti’de ise Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı konuşuluyor. Daha önce İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışmalarıyla ilgili “Kazanamayacak bir adayı desteklemeyiz” ifadelerini kullanırken, son açıklamanın ardından partinin bazı kurmaylarından “Destekleriz” görüşü geldi.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun “kendisini kamuoyunda konuşturmayı başaran bir isim olduğu” ifade edilirken, parti yönetimi daha önce belirledikleri kriterleri de anımsatıyor. Millet İttifakı’nın adayının “tarafsız, herkese eşit mesafede yaklaşan, parlamenter sisteme geçiş hazırlığını kolaylaştıracak ve en önemlisi de devlet işleyişini bilen bir isim olacağının” altını çizen İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu’nun “bu kriterlere uygun bir isim olduğunu” belirtiyor.

Akşener'le görüştü

İYİ Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun önceki akşamki adaylıkla ilgili açıklamasından Akşener’in de “haberinin olduğu” ifade ediliyor.
Kılıçdaroğlu ile Akşener’in öncesinde görüş alışverişinde bulunduğu ve Akşener’in de “CHP’nin genel başkanı olarak kararınıza saygı duyarız” dediği belirtiliyor.
Görüşmede, “Akşener’in başbakanlık çıkışının da güdeme geldiği”, Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle “Akşener’in başbakanlık kararının değerli olduğunu ifade ettiğinin” altı çizilirken, Millet İttifakı’nın üzerinde çalışma yürüttüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem için “Kılıçdaroğlu’nun adaylığının uygun olacağı” değerlendiriliyor.
Millet İttifakı içindeki görüşmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun adaylığının “kesinleşmesi” durumunda, her iki liderin birlikte sahaya ineceği ve yurttaşlara “güçlendirilmiş parlamenter sistem ile birlikte Akşener’in başbakan olacağı, Kılıçdaroğlu’nun ise yetkilerini devredeceğini” anlatacağı da İYİ Parti kulislerinde dillendiriliyor.

Bir kesim 'temkinli'

İYİ Parti’deki bir kesim ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “temkinli” yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun son çıkışının “bir tür nabız ölçme olabileceğini” ifade eden “temkinli” kanat, “sağ seçmenin soldan gelen bir adaya oy vermeyeceği” görüşünü savunuyor. Ancak bu kanaatte olan partililerin sayısının “Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyenlerden daha az sayıda olduğu” belirtiliyor.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok
14 Aralık, 22:06
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