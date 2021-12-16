https://tr.sputniknews.com/20211216/kopegi-severken-mesai-arkadasinin-kullandigi-aracin-altinda-kalip-oldu-1051823572.html
Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü
Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, çöp toplama aracında şoförlük yapan 48 yaşındaki Zeki Kocatürk, garajda yerdeki köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T12:02+0300
2021-12-16T12:02+0300
2021-12-16T12:02+0300
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balıkesir
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işçi
araba
ölüm
kaza
araç
temizlik
sevgi
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Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Zeki Kocatürk, saat 08.00 sıralarında mesaiye başlamak için Zeytinli Mahallesi'ndeki garaja geldi. Kocatürk, mesai arkadaşı Hakan Boğazköy'ün kullandığı 10 AEP 951 plakalı çöp toplama aracının önünde yatan köpeği görüp yanına gitti. Köpeği sevmek için eğilen Kocatürk, Hakan Boğazköy’ün hareket ettirdiği aracın altında kaldı. Köpek ise kaçarak kurtuldu.Durumu fark eden Boğazköy, aracı durdurup itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi tarafından kamyonun altından çıkarılan Kocatürk, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Zeki Kocatürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli olan Zeki Kocatürk'ün hayvanları çok sevdiği belirtildi.Hakan Boğazköy, jandarma tarafından gözaltına alınarak, Zeytinli İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211215/kopeklerin-kazdigi-cukurdan-ceset-cikti-1051805812.html
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balıkesir, köpek, işçi, araba, ölüm, kaza, araç, temizlik, sevgi
Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, çöp toplama aracında şoförlük yapan 48 yaşındaki Zeki Kocatürk, garajda yerdeki köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Zeki Kocatürk, saat 08.00 sıralarında mesaiye başlamak için Zeytinli Mahallesi'ndeki garaja geldi.
Kocatürk, mesai arkadaşı Hakan Boğazköy'ün kullandığı 10 AEP 951 plakalı çöp toplama aracının önünde yatan köpeği görüp yanına gitti. Köpeği sevmek için eğilen Kocatürk, Hakan Boğazköy’ün hareket ettirdiği aracın altında kaldı. Köpek ise kaçarak kurtuldu.
Durumu fark eden Boğazköy, aracı durdurup itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi tarafından kamyonun altından çıkarılan Kocatürk, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Zeki Kocatürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli olan Zeki Kocatürk'ün hayvanları çok sevdiği belirtildi.
Hakan Boğazköy, jandarma tarafından gözaltına alınarak, Zeytinli İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.