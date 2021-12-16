https://tr.sputniknews.com/20211216/libyada-silahli-gruplar-basbakanlik-binasini-kusatti-1051816354.html

Libya'da silahlı gruplar başbakanlık binasını kuşattı

Libya'da silahlı gruplar başbakanlık binasını kuşattı

Yerel medya, Libya'nın başkenti Trablus'ta başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığını duyurdu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

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silahlı gruplar

libya başkanlık konseyi

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Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı kişilerin başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığı öğrenildi.Yerel medyanın aktardığına göre Trablus'un bazı semtlerinde de elektrik kesintisi yaşanıyor.Olayda hangi grubun dahli olduğu henüz bilinmiyor.Yerel medyadan aktaran Sky News kanalı, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve diğer Konsey üyelerinin, silahlı milislerin evlerine baskın yapma niyetinde olduğu bilgisinin ardından güvenli bir yere nakledildiği bilgisini paylaştı.Olayın, ülkede düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 8 gün önce yaşanması dikkati çekti.

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libya, başbakanlık, silahlı gruplar, libya başkanlık konseyi