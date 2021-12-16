https://tr.sputniknews.com/20211216/marsta-hollanda-buyuklugunde-gizli-su-rezervi-bulundu-1051824725.html

Mars'ta Hollanda büyüklüğünde gizli su rezervi bulundu

Mars'ta Hollanda büyüklüğünde gizli su rezervi bulundu

Ortak bir Avrupa ve Rus misyonu, Mars yüzeyinin hemen altında 'önemli miktarda su' keşfetti ve bilim insanları, bu rezervin gelecekteki kaşifler tarafından... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T12:20+0300

2021-12-16T12:20+0300

2021-12-16T12:33+0300

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Güneş sistemindeki en büyük kanyon olan Valles Marineris, Mars'ın ekvatorunun hemen güneyinde yer alıyor.Valles Marineris, Dünya'daki Büyük Kanyon'dan yaklaşık 10 kat daha uzun ve beş kat daha derin.TRT Haber'in aktardığına göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mars'taki kanyonun Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesini de sakladığını açıkladı.Su, ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak projesi olan ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından tespit edildi.Uydu, kanyonun yüzeyinin bir metreden daha az altında büyük miktarda hidrojen tespit etti ve hidrojen molekülleri su moleküllerine bağlanırken, keşif, o bölgedeki toprağın, muhtemelen buz olarak var olan nem açısından zengin olduğunu gösterdi.'Dünya'nın permafrost bölgelerine çok benziyor'Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Alexey Malakhov , "Valles Marineris'in merkezi bir bölümünün suyla dolu olduğunu gördük. Bu beklediğimizden çok daha fazla su. Bu, sabit düşük sıcaklıklar nedeniyle su buzunun kuru toprak altında kalıcı olarak kaldığı, Dünya'nın permafrost bölgelerine çok benziyor" dedi.Keşif, Mars'taki ilk su işareti değil. Buzullar kutup bölgelerini kaplıyor ve önceki ESA misyonları, yüzeyinin birkaç kilometre altında potansiyel su depoları buldu.Bununla birlikte, en son bulgu, ESA'nın söylediği suyun çok daha ‘işlenebilir’ olduğunu ortaya koyuyor ve ‘Valles Marineris'i, gezegene yapılacak gelecekteki insan keşif misyonları için daha da umut verici bir hedef’ haline getiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20210627/nasa-marsta-bilinenden-daha-fazla-yer-alti-golu-var-1044828898.html

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