https://tr.sputniknews.com/20211216/mercedes-son-turda-kaybedilen-formula-1-sampiyonlugunu-mahkemeye-tasimaktan-vazgecti-1051835937.html
Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşımaktan vazgeçti
Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşımaktan vazgeçti
Mercedes, Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışına... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T16:29+0300
2021-12-16T16:29+0300
2021-12-16T16:29+0300
spor
lewis hamilton
formula 1
max verstappen
mercedes
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Formula 1 final yarışına dair yaptıkları itirazlar reddedilen Mercedes, temyiz mahkemesine yeniden inceleme başvurusuna bulunmaktan vazgeçtiklerini ilan etti.Abu Dabi Grand Prix'sindeki final yarışının sonlarında yaşanan bir kaza, Max Verstappen'in Hamilton'ı geçerek şampiyonluğa ulaşmasını sağlamıştı. Mercedes duruma iki kez itiraz etmiş ancak her iki itirazın da reddedilmesi üzerine konuyu Uluslararası Temyiz Mahkemesine taşıma kararı almıştı. Şampiyonluğun temyize götürülmesi, 2021 finaline dair nihai kararın gelecek yıl açıklanacağı şeklinde yorumlanmıştı.Mercedes konuya dair açıklamasında, "Abu Dabi'den az önce tanık olduklarımıza inanamayarak ayrıldık. Elbette yarışı kaybetmek oyunun bir parçası, ancak yarışa olan inancınızı kaybetmek farklı bir durum" ifadelerini kullanmıştı.Mercedes'in itirazı, pilotlardan Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracının girmesi sonrasında yarışın son bölümünde kural hataları yapılması üzerineydi. Zira kaza yaşandığında Mercedes sürücüsü Hamilton, Red Bull-Honda takımından rakibi Verstappen'den 12 saniye öndeydi.Verstappen'in zaferiyle sonuçlanan yarış nedeniyle Hamilton, 8. kez şampiyon olma şansını kaçırmıştı.
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https://tr.sputniknews.com/20211213/mercedes-son-turda-kaybedilen-formula-1-sampiyonlugunu-mahkemeye-tasiyacak--1051703869.html
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lewis hamilton, formula 1, max verstappen, mercedes
Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşımaktan vazgeçti
Mercedes, Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışına yaptıkları itiraza dair mahkemeye gitmekten vazgeçti.
Formula 1 final yarışına dair yaptıkları itirazlar reddedilen Mercedes, temyiz mahkemesine yeniden inceleme başvurusuna bulunmaktan vazgeçtiklerini ilan etti.
Abu Dabi Grand Prix'sindeki final yarışının sonlarında yaşanan bir kaza, Max Verstappen'in Hamilton'ı geçerek şampiyonluğa ulaşmasını sağlamıştı. Mercedes duruma iki kez itiraz etmiş ancak her iki itirazın da reddedilmesi üzerine konuyu Uluslararası Temyiz Mahkemesine taşıma kararı almıştı. Şampiyonluğun temyize götürülmesi, 2021 finaline dair nihai kararın gelecek yıl açıklanacağı şeklinde yorumlanmıştı.
Mercedes konuya dair açıklamasında, "Abu Dabi'den az önce tanık olduklarımıza inanamayarak ayrıldık. Elbette yarışı kaybetmek oyunun bir parçası, ancak yarışa olan inancınızı kaybetmek farklı bir durum" ifadelerini kullanmıştı.
Mercedes'in itirazı, pilotlardan Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracının girmesi sonrasında yarışın son bölümünde kural hataları yapılması üzerineydi. Zira kaza yaşandığında Mercedes sürücüsü Hamilton, Red Bull-Honda takımından rakibi Verstappen'den 12 saniye öndeydi.
Verstappen'in zaferiyle sonuçlanan yarış nedeniyle Hamilton, 8. kez şampiyon olma şansını kaçırmıştı.