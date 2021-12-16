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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211216/merkez-bankasi-bugun-faiz-kararini-aciklayacak-dolar-gune-1482den-basladi-1051819178.html
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak: Dolar 15 TL'yi aştı
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak: Dolar 15 TL'yi aştı
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL zirveye yakın seyrediyor. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T08:45+0300
2021-12-16T08:45+0300
2021-12-16T09:12+0300
ekonomi
euro
dolar
merkez bankası
faiz
dolar/tl
euro/tl
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Dün 14.83'le tarihi zirvesini gören dolar, güne 14.82'den başladıktan sonra 15 TL seviyesini geçti.Euro ise 16.76'dan güne başlarken, dün tarihi zirvesini 16.80'e taşımıştı.Merkez Bankası bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekilmesi yönünde.
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euro, dolar, merkez bankası, faiz, dolar/tl, euro/tl
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak: Dolar 15 TL'yi aştı 08:45 16.12.2021 (güncellendi: 09:12 16.12.2021)
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL zirveye yakın seyrediyor.
Dün 14.83'le tarihi zirvesini gören dolar, güne 14.82'den başladıktan sonra 15 TL seviyesini geçti.
Euro ise 16.76'dan güne başlarken, dün
tarihi zirvesini 16.80'e taşımıştı.
Merkez Bankası bugün
saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekilmesi yönünde.