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https://tr.sputniknews.com/20211216/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1051828629.html
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi 1 puan indirdi. Yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 14 oldu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:01+0300
2021-12-16T14:08+0300
ekonomi
türkiye
faiz indirimi
dolar
merkez bankası
faiz artırımı
döviz
zam
ekonomi
faiz oranları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi 1 puan indirdi. Yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 14 oldu.Dolar tarihi zirvesini yenilediMerkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolar 15.56 seviyesini gördü.
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türkiye, faiz indirimi, dolar, merkez bankası, faiz artırımı, döviz, zam, ekonomi, faiz oranları, faiz, dolar/tl, şahap kavcıoğlu, döviz kuru

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

14:01 16.12.2021 (güncellendi: 14:08 16.12.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi 1 puan indirdi. Yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 14 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası, faizi 1 puan indirdi.
Yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 14 oldu.

Dolar tarihi zirvesini yeniledi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolar 15.56 seviyesini gördü.
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