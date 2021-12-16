https://tr.sputniknews.com/20211216/merkez-bankasi-rezervleri-gecen-haftaya-gore-brut-855-milyon-dolar-net-13-milyar-dolar-azaldi-1051832092.html

Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre brüt 855 milyon dolar, net 1.3 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre brüt 855 milyon dolar, net 1.3 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Aralık haftasında 1 milyar 135 milyon dolar azalarak 122 milyar 891 milyon dolara geriledi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:58+0300

2021-12-16T14:58+0300

2021-12-16T14:58+0300

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 10 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 855 milyon dolar gerileyerek 84 milyar 153 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 3 Aralık'ta 85 milyar 8 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 737 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 135 milyon dolar azalışla 124 milyar 26 milyon dolardan 122 milyar 891 milyon dolara indi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/merkez-bankasi-enflasyonun-kisa-vadede-oynak-seyir-gostermesi-bekleniyor-1051141900.html

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