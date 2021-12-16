https://tr.sputniknews.com/20211216/meteorolojiden-bati-karadeniz-icin-firtina-uyarisi-1051846027.html

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T21:31+0300

2021-12-16T21:31+0300

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türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

batı karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kocaeli-Sinop arasında, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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batı karadeniz

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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, batı karadeniz