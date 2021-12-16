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Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T21:31+0300
2021-12-16T21:31+0300
2021-12-16T21:31+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
batı karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kocaeli-Sinop arasında, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, batı karadeniz
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kocaeli-Sinop arasında, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.