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https://tr.sputniknews.com/20211216/mhpli-sancakli-gencleri-gruplara-ayirarak-dogru-yapmiyoruz-onlari-siyasetten-uzak-tutalim-1051842664.html
MHP'li Sancaklı: Gençleri gruplara ayırarak doğru yapmıyoruz, onları siyasetten uzak tutalım
MHP'li Sancaklı: Gençleri gruplara ayırarak doğru yapmıyoruz, onları siyasetten uzak tutalım
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Gençleri 'X', 'Y', 'Z' gibi başka gruplara ayırarak doğru yapmıyoruz. Türkiye'de bir tane gençlik var, onun adı da... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T19:31+0300
2021-12-16T19:31+0300
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MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, TBMM'de devam eden 2022 yılı bütçe görüşmelerinde gençlerle ilgili konuştu. Sancaklı, Türkiye'de 45 milyon genç nüfus olduğunu belirterek, Türk gençliğinin başıboş bırakılmaması gerektiğini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençler üzerine söylediği sözleri okuyan Sancaklı, gençlerin kategorize edilmemesi gerektiğini savunarak, "Gençleri 'X', 'Y', 'Z' gibi başka gruplara ayırarak doğru mu yapıyoruz? Yapmıyoruz arkadaşlar, ben katılmıyorum. Türkiye'de bir tane gençlik var, onun adı da Türkiye Cumhuriyeti gençliğidir. Sonra ayrıca 'Önümüzdeki seçimlerde 18 yaşına gelen şu kadar milyon genç oy kullanacak' diye haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu gençleri bu politikadan biraz uzak tutalım, siyasetten biraz uzak tutalım, onları politika malzemesi haline getirmeyelim, onları 'oy deposu' olarak görmeyelim. Ben bu gençlerin politika malzemesi olarak kullanılmasına karşıyım, ayrışmalarına da karşıyım" diye konuştu.Türk gençliğinin çok akıllı ve zeki olduğunu belirterek, gençlerin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan MHP'li Sancaklı, "Türk gençliği; onurlu, karakterli, yüksek vasıflı, vatansever bir gençliktir. İşte bu noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gençlerimizle ilgili daha fazla nasıl projeler yapabiliriz, onların önünü nasıl açabiliriz, diye burada çalışma yapmamız, daha fazla imkan yaratmamız lazım. Türk gençliği yetenekli, Türk gençliği akıllı, Türk gençliği vatanseverdir. Biz burada 600 milletvekili, gençlerimizle ilgili daha fazla proje yapıp, geleceğin Türkiye'sini onların inşa edeceğine onları ikna etmemiz lazım. Biz Türk gençliğine güveniyoruz ve kendilerini seviyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211025/ak-partili-eroglu-z-kusagi-yoktur-1050161872.html
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mhp, z kuşağı

MHP'li Sancaklı: Gençleri gruplara ayırarak doğru yapmıyoruz, onları siyasetten uzak tutalım

19:31 16.12.2021
© İHA / YUNUS EMRE KARTALSaffet Sancaklı
Saffet Sancaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© İHA / YUNUS EMRE KARTAL
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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Gençleri 'X', 'Y', 'Z' gibi başka gruplara ayırarak doğru yapmıyoruz. Türkiye'de bir tane gençlik var, onun adı da Türkiye Cumhuriyeti gençliğidir. Gençleri siyasetten biraz uzak tutalım, onları politika malzemesi haline getirmeyelim, onları 'oy deposu' olarak görmeyelim" dedi.
MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, TBMM'de devam eden 2022 yılı bütçe görüşmelerinde gençlerle ilgili konuştu. Sancaklı, Türkiye'de 45 milyon genç nüfus olduğunu belirterek, Türk gençliğinin başıboş bırakılmaması gerektiğini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençler üzerine söylediği sözleri okuyan Sancaklı, gençlerin kategorize edilmemesi gerektiğini savunarak, "Gençleri 'X', 'Y', 'Z' gibi başka gruplara ayırarak doğru mu yapıyoruz? Yapmıyoruz arkadaşlar, ben katılmıyorum. Türkiye'de bir tane gençlik var, onun adı da Türkiye Cumhuriyeti gençliğidir. Sonra ayrıca 'Önümüzdeki seçimlerde 18 yaşına gelen şu kadar milyon genç oy kullanacak' diye haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu gençleri bu politikadan biraz uzak tutalım, siyasetten biraz uzak tutalım, onları politika malzemesi haline getirmeyelim, onları 'oy deposu' olarak görmeyelim. Ben bu gençlerin politika malzemesi olarak kullanılmasına karşıyım, ayrışmalarına da karşıyım" diye konuştu.

Veysel Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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25 Ekim, 16:47
Türk gençliğinin çok akıllı ve zeki olduğunu belirterek, gençlerin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan MHP'li Sancaklı, "Türk gençliği; onurlu, karakterli, yüksek vasıflı, vatansever bir gençliktir. İşte bu noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gençlerimizle ilgili daha fazla nasıl projeler yapabiliriz, onların önünü nasıl açabiliriz, diye burada çalışma yapmamız, daha fazla imkan yaratmamız lazım. Türk gençliği yetenekli, Türk gençliği akıllı, Türk gençliği vatanseverdir. Biz burada 600 milletvekili, gençlerimizle ilgili daha fazla proje yapıp, geleceğin Türkiye'sini onların inşa edeceğine onları ikna etmemiz lazım. Biz Türk gençliğine güveniyoruz ve kendilerini seviyoruz" dedi.
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