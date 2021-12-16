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https://tr.sputniknews.com/20211216/micotakis-turkiyedeki-mali-kriz-tum-bolge-icin-tehdit-1051821651.html
Miçotakis: Türkiye'deki mali kriz tüm bölge için tehdit
Miçotakis: Türkiye'deki mali kriz tüm bölge için tehdit
Almanya'da yayın yapan bir gazeteye konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T11:02+0300
2021-12-16T11:05+0300
ekonomi
almanya
türkiye
yunanistan
ekonomik
kiryakos miçotakis
handelsblatt gazetesi
mali kriz
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki ekonomik sorunların ve döviz krizinin bölgesel bir istikrarsızlık riski yarattığını söyledi. Duvar'ın aktardığına göre Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" dedi. Miçotakis söyleşide, iki komşu ülke arasında Ege'de yaşanan sorunlara da değindi. Yunanistan'ın karasularına 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafından 'savaş sebebi' sayılmasını 'anlaşılmaz' diye niteleyen Miçotakis, bu durumun uluslararası hukuka uygun olduğu tezini savundu. 'Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz'Bununla birlikte Ankara'ya el de uzatan Miçotakis, "Birbirimizle muhatap olurken mantığa dayanıyoruz. Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz. Geçmişe değil geleceğe bakalım" diye konuştu. Yunanistan Başbakanı, Almanya'dan da Atina-Ankara hattında yaşanan sorunlarda kendilerine daha fazla destek olmalarını istedi. Berlin'e 'tarafsız' olma çağrısında bulunan Miçotakis, "Aynı Avrupa ailesine aitiz" dedi.
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almanya, türkiye, yunanistan, ekonomik, kiryakos miçotakis, handelsblatt gazetesi, mali kriz

Miçotakis: Türkiye'deki mali kriz tüm bölge için tehdit

11:02 16.12.2021 (güncellendi: 11:05 16.12.2021)
© REUTERS / SPUTNIKKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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Almanya'da yayın yapan bir gazeteye konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki ekonomik sorunların ve döviz krizinin bölgesel bir istikrarsızlık riski yarattığını söyledi.
Duvar'ın aktardığına göre Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" dedi.
Miçotakis söyleşide, iki komşu ülke arasında Ege'de yaşanan sorunlara da değindi. Yunanistan'ın karasularına 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafından 'savaş sebebi' sayılmasını 'anlaşılmaz' diye niteleyen Miçotakis, bu durumun uluslararası hukuka uygun olduğu tezini savundu.

'Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz'

Bununla birlikte Ankara'ya el de uzatan Miçotakis, "Birbirimizle muhatap olurken mantığa dayanıyoruz. Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz. Geçmişe değil geleceğe bakalım" diye konuştu.
Yunanistan Başbakanı, Almanya'dan da Atina-Ankara hattında yaşanan sorunlarda kendilerine daha fazla destek olmalarını istedi. Berlin'e 'tarafsız' olma çağrısında bulunan Miçotakis, "Aynı Avrupa ailesine aitiz" dedi.
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