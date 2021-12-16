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MÜSİAD: Alım gücünün korunması için, fiyatlarda artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalı
MÜSİAD: Alım gücünün korunması için, fiyatlarda artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalı
Gelecek yılda asgari ücretin 4 bin 250 TL olacağının açıklanmasının ardından MÜSİAD, "Çalışanlarımızın hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T16:59+0300
2021-12-16T16:59+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
müsiad
asgari ücret
mahmut asmalı
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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu."2022 yılında uygulanacak asgari ücretin tespitine yönelik çalışmaların başladığı ilk gün de ifade ettiğimiz gibi; MÜSİAD olarak bütün çalışanlarımızın yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesi gerektiğini savunmuş ve tek bir çalışanımızın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için asgari ücret teklifimizin en az 4 bin TL olduğunu ifade etmiştik" denilen açıklamada, asgari ücrette yüzde 50 artışa gidildiği belirtildi. 'Erdoğan'ın önderliğinde faiz yükünden kurtulma inancımızı yinelemek istiyoruz'Çalışanların hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması için, fiyatlarda genel düzeyindeki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesinin önceliklendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kısa vadede yüksek faiz yükünden kurtularak, orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza olan inancımızı yinelemek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi'nin kaldırılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Yeni asgari ücretteki artış oranının geçtiğimiz seneye göre getireceği ilave maliyetin azaltılması hususunda, Damga Vergisi ve Gelir Vergisini kaldırarak işverenin yükünü 450 TL azaltılması; iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir" denildi. 'İş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz'Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buna ilaveten; bilindiği gibi mevcut uygulamada işkolu ya da sektör ayırt etmeksizin bütün asgari ücretli çalışanlar için standart bir ücret belirlenmekte, böylece imalata yönelik stratejik öneme sahip sektörlerle diğer sektörler arasında bir fark gözetilmemektedir. MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının, imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir."
https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdogan-asgari-ucret-aciklamasi-1051833163.html
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recep tayyip erdoğan, müsiad, asgari ücret, mahmut asmalı

MÜSİAD: Alım gücünün korunması için, fiyatlarda artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalı

16:59 16.12.2021
© AAMÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Gelecek yılda asgari ücretin 4 bin 250 TL olacağının açıklanmasının ardından MÜSİAD, "Çalışanlarımızın hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması için, fiyatlar genel düzeyindeki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalıdır" açıklaması yaptı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"2022 yılında uygulanacak asgari ücretin tespitine yönelik çalışmaların başladığı ilk gün de ifade ettiğimiz gibi; MÜSİAD olarak bütün çalışanlarımızın yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesi gerektiğini savunmuş ve tek bir çalışanımızın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için asgari ücret teklifimizin en az 4 bin TL olduğunu ifade etmiştik" denilen açıklamada, asgari ücrette yüzde 50 artışa gidildiği belirtildi.

'Erdoğan'ın önderliğinde faiz yükünden kurtulma inancımızı yinelemek istiyoruz'

Çalışanların hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması için, fiyatlarda genel düzeyindeki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesinin önceliklendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kısa vadede yüksek faiz yükünden kurtularak, orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza olan inancımızı yinelemek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi'nin kaldırılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Yeni asgari ücretteki artış oranının geçtiğimiz seneye göre getireceği ilave maliyetin azaltılması hususunda, Damga Vergisi ve Gelir Vergisini kaldırarak işverenin yükünü 450 TL azaltılması; iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir" denildi.

'İş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buna ilaveten; bilindiği gibi mevcut uygulamada işkolu ya da sektör ayırt etmeksizin bütün asgari ücretli çalışanlar için standart bir ücret belirlenmekte, böylece imalata yönelik stratejik öneme sahip sektörlerle diğer sektörler arasında bir fark gözetilmemektedir. MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının, imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir."
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu
15:25
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