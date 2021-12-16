https://tr.sputniknews.com/20211216/netflixten-neymar-belgeseli-mukemmel-kaos-1051827739.html

Netflix'ten Neymar belgeseli: 'Mükemmel Kaos'

Netflix'ten Neymar belgeseli: 'Mükemmel Kaos'

Netflix, Neymar'ın hayatını anlatan 'The Perfect Chaos (Mükemmel Kaos)' belgeselini duyurdu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T13:30+0300

2021-12-16T13:30+0300

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neymar

yaşam

netflix

belgesel

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Netflix, Brezilya'nın en ünlü ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Neymar'ın belgeselini yaptı. Netflix ekibi 29 yaşındaki süperstarın bir buçuk yılını yakından takip etti.NTV'nin aktardığına göre, belgeselde Neymar'ın hayatı ve kariyeri anlatılacak.Ne zaman yayınlanacak?Netflix belgeselin ilk fragmanını 14 Aralık'ta paylaştı. Neymar: The Perfect Chaos belgeseli 25 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak.Brezilyalı yıldız daha önce Netflix yapımı La Casa De Papel dizisinde rol almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211129/psgde-neymar-sakatligi-nedeniyle-6-8-hafta-sahalardan-uzak-kalacak-1051269939.html

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neymar, netflix, belgesel