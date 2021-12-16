https://tr.sputniknews.com/20211216/new-york-borsasi-fed-kararlarinin-ardindan-yukselisle-kapandi-1051818928.html

New York borsası, Fed kararlarının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, Fed kararlarının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler dahilinde faiz oranını değiştirmemesi ve varlık alımlarını azaltma hızını 2 katına çıkarmasının... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T08:03+0300

2021-12-16T08:03+0300

2021-12-16T08:02+0300

dünya

abd merkez bankası (fed)

new york

fed

new york borsasi

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Kapanışta Dow Jones endeksi, 380 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1.08 artışla 35.927.43 puana çıktı.S&P 500 endeksi yüzde 1.63 artarak 4.709.84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2.15 kazançla 15.565,6 puana yükseldi.Fed'in bu yılki son toplantısından çıkan kararlar sonrası para politikasına ilişkin belirsizliğin hafiflemesiyle endeksler pozitif bir seyir izledi.İki gün süren toplantının ardından Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.Enflasyonun "geçici" olacağı değerlendirmesini karar metninden çıkaran ve enflasyon tahminlerini yükselten Fed, 2022 ve 2023'te 3'er kez faiz artışı öngördü.Fed Başkanı Jerome Powell da kararların açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomik gelişmeler ve görünümün varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirtti. Powell, yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı olmadığını kaydetti.Makroekonomik veri tarafında ise perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.Ülkede ithalat fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0.7 ile piyasa beklentileri dahilinde yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.New York Fed imalat endeksi de aralıkta 31.9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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abd merkez bankası (fed), new york, fed, new york borsasi