https://tr.sputniknews.com/20211216/norvec-merkez-bankasindan-faiz-arttirma-karari-1051829649.html

Norveç Merkez Bankası'ndan faiz artırma kararı

Norveç Merkez Bankası'ndan faiz artırma kararı

Politika faizi kararını açıklayan Norveç Merkez Bankası, beklentileri şaşırtmadı ve faizi artırma yoluna gitti. Banka, artışın önümüzdeki yıl da devam... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:20+0300

2021-12-16T14:20+0300

2021-12-16T14:48+0300

ekonomi

norveç

merkez bankası

politika faizi

faiz

para politikası

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Norveç Merkez Bankası (Norges Bank) para politikası komitesi, son üç ayda üçüncü kez faiz artırma kararı alarak politika faizini yüzde 0.25'ten yüzde 0.50'ye yükseltti.Merkez Bankası Müdürü Oeystein Olsen, karara ilişkin açıklamasında "Salgının gidişatı ve ekonomi üzerindeki etkileri konusunda ciddi bir belirsizlik var. Ancak ekonomik gelişmeler genel olarak öngörülerimizle paralel doğrultuda ilerlerse politika faizi muhtemelen Mart ayında tekrar yükselecek" dedi.Norveç para birimi kron, faiz artırma kararı karşısında euro karşısında değer kazanarak 10.20'den 10.12 seviyelerine geldi.Banka, faiz artırma kararını alırken salgının Norveç ekonomisi üzerindeki muhtemel etkilerinin yaratacağı riskleri ele aldıklarını kaydetti. Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi ve ekonomik hareketliliğin 2022 bahar aylarına doğru azalma göstermesi durumunda planlanan faiz artırımının ertelenebileceğinin altı çizildi.Norveç hükümeti Omicron varyantının yayılmasını engellemek amacıyla koronavirüs kısıtlamalarını yeniden genişletmiş ve kısmi kapanmaların yanı sıra, bar ve restoranlarda 4 hafta süreyle alkollü içecek servisine yasak getirmişti.Norveç Merkez Bankası, kısıtlamalar ve küresel fiyat baskıları nedeniyle ülke içerisindeki fiyatların ve ücretlendirmelerin öngörülenden daha fazla artmasından endişe duyduklarının altını çizerek, "Devam eden yüksek enflasyon beklentilerinin oluşması durumunda, politika faizi daha hızlı yükseltilebilir" uyarısında bulundu.

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norveç, merkez bankası, politika faizi, faiz, para politikası