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‘Ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilan edilebilir’ diyen Prof. Dr. Özgenç'ten Meclis'e çağrı
‘Ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilan edilebilir’ diyen Prof. Dr. Özgenç'ten Meclis'e çağrı
Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini söyleyen ve ardından özür dileyen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, "TBMM’de özellikle bu sorunun ele... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T21:11+0300
2021-12-16T21:25+0300
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Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomik duruma işaret ederek, erken seçim kararı alınsa bile sorunun çözülemeyeceğini belirterek Meclis'in harekete geçmesini istedi.Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası Twitter üzerinden 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çağrı' başlıklı bir paylaşım yapan Özgenç, şu ifadeleri kullandı:Özgenç'in "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" paylaşımı gündeme gelmiş, Özgenç'in çıkışı gündem olmuştu. Özgenç tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak OHAL açıklaması nedeniyle özür dilemişti.
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‘Ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilan edilebilir’ diyen Prof. Dr. Özgenç'ten Meclis'e çağrı

21:11 16.12.2021 (güncellendi: 21:25 16.12.2021)
© Fotoğrafİzzet Özgenç
İzzet Özgenç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Fotoğraf
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Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini söyleyen ve ardından özür dileyen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, "TBMM’de özellikle bu sorunun ele alınacağı bir genel görüşme yapılmasına ve grubu bulunan siyasi partilerinin mutabık kalacağı çözüm yöntemlerinin bulunmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır" diyerek Meclis'e çağrıda bulundu.
Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomik duruma işaret ederek, erken seçim kararı alınsa bile sorunun çözülemeyeceğini belirterek Meclis'in harekete geçmesini istedi.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası Twitter üzerinden 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çağrı' başlıklı bir paylaşım yapan Özgenç, şu ifadeleri kullandı:
Türk Lirası'nın yabacı paralar karşısında sürekli değer kaybı, kitlelerin alım gücünün azalması ve fakirleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu değer kaybındaki temel sebep, Merkez Bankası’nın içinin boşaltılmış olmasıdır. Milyarlarca dolara bağil dış borcun ödenebilmesi için döviz cinsinden paraya ihtiyaç bulunmaktadır. Asıl sorun, bu paranın bulunamamasından kaynaklanmaktadır. Bu sorun, tuzu kuru 'danışmanları'n yönlendirmesine bırakılamayacak kadar ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Muhalefetin bu sorunu kullanarak erken seçim kararı alınmasını sağlamaya çalışması olağan bir durumdur. Ancak sorun, erken seçimle, bir yönetim değişikliği ile hallolabilecek sorun olma özelliğini yitirmiş durumdadır.
Bu nedenle erken seçim kararı alınsın veya alınmasın, TBMM’de özellikle bu sorunun ele alınacağı bir genel görüşme yapılmasına ve grubu bulunan siyasi partilerinin mutabık kalacağı çözüm yöntemlerinin bulunmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi taktirde kamu açısından ortaya çıkabilecek en ehven sonuç, ilgili kamu otoritelerinin güvenilirliğinin önemli ölçüde zedelenmesi olacaktır.
Özgenç'in "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" paylaşımı gündeme gelmiş, Özgenç'in çıkışı gündem olmuştu. Özgenç tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak OHAL açıklaması nedeniyle özür dilemişti.
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