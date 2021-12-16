‘Ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilan edilebilir’ diyen Prof. Dr. Özgenç'ten Meclis'e çağrı
21:11 16.12.2021 (güncellendi: 21:25 16.12.2021)
© Fotoğrafİzzet Özgenç
© Fotoğraf
Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini söyleyen ve ardından özür dileyen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, "TBMM’de özellikle bu sorunun ele alınacağı bir genel görüşme yapılmasına ve grubu bulunan siyasi partilerinin mutabık kalacağı çözüm yöntemlerinin bulunmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır" diyerek Meclis'e çağrıda bulundu.
Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomik duruma işaret ederek, erken seçim kararı alınsa bile sorunun çözülemeyeceğini belirterek Meclis'in harekete geçmesini istedi.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası Twitter üzerinden 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çağrı' başlıklı bir paylaşım yapan Özgenç, şu ifadeleri kullandı:
Türk Lirası'nın yabacı paralar karşısında sürekli değer kaybı, kitlelerin alım gücünün azalması ve fakirleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu değer kaybındaki temel sebep, Merkez Bankası’nın içinin boşaltılmış olmasıdır. Milyarlarca dolara bağil dış borcun ödenebilmesi için döviz cinsinden paraya ihtiyaç bulunmaktadır. Asıl sorun, bu paranın bulunamamasından kaynaklanmaktadır. Bu sorun, tuzu kuru 'danışmanları'n yönlendirmesine bırakılamayacak kadar ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Muhalefetin bu sorunu kullanarak erken seçim kararı alınmasını sağlamaya çalışması olağan bir durumdur. Ancak sorun, erken seçimle, bir yönetim değişikliği ile hallolabilecek sorun olma özelliğini yitirmiş durumdadır.
Bu nedenle erken seçim kararı alınsın veya alınmasın, TBMM’de özellikle bu sorunun ele alınacağı bir genel görüşme yapılmasına ve grubu bulunan siyasi partilerinin mutabık kalacağı çözüm yöntemlerinin bulunmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi taktirde kamu açısından ortaya çıkabilecek en ehven sonuç, ilgili kamu otoritelerinin güvenilirliğinin önemli ölçüde zedelenmesi olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisine çağrı ... pic.twitter.com/JtzuQTD4YR— İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) December 16, 2021
Özgenç'in "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" paylaşımı gündeme gelmiş, Özgenç'in çıkışı gündem olmuştu. Özgenç tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak OHAL açıklaması nedeniyle özür dilemişti.