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Otostop yaparak bindiği aracın karıştığı kazada öldü
Otostop yaparak bindiği aracın karıştığı kazada öldü
Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kazada, otostop yaparak kamyonete bindiği belirlenen... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T11:26+0300
2021-12-16T11:26+0300
türkiye
adana
trafik kazası
kaza
kozan
otostop
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Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kazada, otostop yaparak kamyonete bindiği belirlenen Salih Özcan hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı .Kadirli'den Kozan istikametine giden Harun Coşkun yönetimindeki hafif ticari araçla, karşı yönden gelen İlyas Aydın yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan Salih Özcan hayatını kaybederken araç sürücüleri de yaralandı. Özcan'in Kadirli ilçesine bıçak satmak için yola çıktığı, Kozan Mansurlu kavşağından otostop yaparak kamyonete bindiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20200725/otostoplu-gasp-cetesi-cokertildi-1042526243.html
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adana, trafik kazası, kaza, kozan, otostop

Otostop yaparak bindiği aracın karıştığı kazada öldü

11:26 16.12.2021
© DHAOtostop yaparak bindiği aracın karıştığı kazada öldü
Otostop yaparak bindiği aracın karıştığı kazada öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© DHA
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Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kazada, otostop yaparak kamyonete bindiği belirlenen Salih Özcan hayatını kaybetti.
Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kazada, otostop yaparak kamyonete bindiği belirlenen Salih Özcan hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı .
Kadirli'den Kozan istikametine giden Harun Coşkun yönetimindeki hafif ticari araçla, karşı yönden gelen İlyas Aydın yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan Salih Özcan hayatını kaybederken araç sürücüleri de yaralandı.
Özcan'in Kadirli ilçesine bıçak satmak için yola çıktığı, Kozan Mansurlu kavşağından otostop yaparak kamyonete bindiği öğrenildi.
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