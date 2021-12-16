Otostop yaparak bindiği aracın karıştığı kazada öldü

Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kazada, otostop yaparak kamyonete bindiği belirlenen Salih Özcan hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı .Kadirli'den Kozan istikametine giden Harun Coşkun yönetimindeki hafif ticari araçla, karşı yönden gelen İlyas Aydın yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan Salih Özcan hayatını kaybederken araç sürücüleri de yaralandı. Özcan'in Kadirli ilçesine bıçak satmak için yola çıktığı, Kozan Mansurlu kavşağından otostop yaparak kamyonete bindiği öğrenildi.
Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kazada, otostop yaparak kamyonete bindiği belirlenen Salih Özcan hayatını kaybetti.
Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kazada, otostop yaparak kamyonete bindiği belirlenen Salih Özcan hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı .
Kadirli'den Kozan istikametine giden Harun Coşkun yönetimindeki hafif ticari araçla, karşı yönden gelen İlyas Aydın yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan Salih Özcan hayatını kaybederken araç sürücüleri de yaralandı.
Özcan'in Kadirli ilçesine bıçak satmak için yola çıktığı, Kozan Mansurlu kavşağından otostop yaparak kamyonete bindiği öğrenildi.