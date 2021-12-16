https://tr.sputniknews.com/20211216/pornhub-2021in-en-cok-aranan-tur-ve-yildizlarini-acikladi-1051829975.html
PornHub, 2021'in en çok aranan tür ve yıldızlarını açıkladı
PornHub, 2021'in en çok aranan tür ve yıldızlarını açıkladı
Çeşitli sosyal medya platformları gibi dünyanın önde gelen cinsel içerikli video paylaşım sitesi PornHub da 2021'in en'leri listesini paylaştı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:32+0300
2021-12-16T14:32+0300
2021-12-16T14:50+0300
pornhub
porno
harley quinn
abd
ingiltere
italya
japonya
seks
hentai
lana rhoades
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ABD'de PornHub'da bu yıl en çok aranan kelime bir tür Japon animesi olan 'hentai' oldu. PornHub'ın açıklamasına göre internet sitesinde profesyonel yapımlar, izleyicilerin kendi yaptıkları animasyon videolar ve 3D ile oluşturulmuş sahneler dahil yüz binlerce hentai videosu izlemek mümkün. 'The Suicide Squad' filmindeki Harley Quinn'i en çok aranan film karakteri olurken onu Wonder Woman ve Harry Potter karakterleri izledi. ABD'de ve tüm dünyada ismi en çok aranan porno yıldızı ise 25 yaşındaki Lana Rhoades. Rhodes pornolarda yer almaktan pişmanlığını dile getirerek bu yılın başında sektörü bıraktığını açıkladı. Dünya genelinde Rhodes'tan sonra en çok aranan porno yıldızları da Abella Danger, Eva Elfie, Riley Reid ve Mia Malkova. Yine verilere göre dünyada en çok porno izleyen halk ABD'liler. İngilizler ikinci, Japonlar üçüncü, Fransızlar dördüncü, İtalyanlar da beşinci sırada yer alıyor. Sitenin ABD'li ziyaretçilerinin yüzde 67'si erkek, ortalama yaş 37. ABD'lilerin yüzde 85'i bu yıl pornoları en çok akıllı telefonlarından izlemeyi tercih etti. Bir ziyaretçi sitede ortalama 9 dakika 44 saniye kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20211214/pornhub-2021in-en-cok-izlenenlerini-aciklayacak--1051748904.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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+74956456601
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pornhub, porno, harley quinn, abd, ingiltere, italya, japonya, seks, hentai, lana rhoades
PornHub, 2021'in en çok aranan tür ve yıldızlarını açıkladı
14:32 16.12.2021 (güncellendi: 14:50 16.12.2021)
Çeşitli sosyal medya platformları gibi dünyanın önde gelen cinsel içerikli video paylaşım sitesi PornHub da 2021'in en'leri listesini paylaştı.
ABD'de PornHub'da bu yıl en çok aranan kelime bir tür Japon animesi olan 'hentai' oldu. PornHub'ın açıklamasına göre internet sitesinde profesyonel yapımlar, izleyicilerin kendi yaptıkları animasyon videolar ve 3D ile oluşturulmuş sahneler dahil yüz binlerce hentai videosu izlemek mümkün.
'The Suicide Squad' filmindeki Harley Quinn'i en çok aranan film karakteri olurken onu Wonder Woman ve Harry Potter karakterleri izledi.
ABD'de ve tüm dünyada ismi en çok aranan porno yıldızı ise 25 yaşındaki Lana Rhoades. Rhodes pornolarda yer almaktan pişmanlığını dile getirerek bu yılın başında sektörü bıraktığını açıkladı. Dünya genelinde Rhodes'tan sonra en çok aranan porno yıldızları da Abella Danger, Eva Elfie, Riley Reid ve Mia Malkova.
Yine verilere göre dünyada en çok porno izleyen halk ABD'liler. İngilizler ikinci, Japonlar üçüncü, Fransızlar dördüncü, İtalyanlar da beşinci sırada yer alıyor.
Sitenin ABD'li ziyaretçilerinin yüzde 67'si erkek, ortalama yaş 37. ABD'lilerin yüzde 85'i bu yıl pornoları en çok akıllı telefonlarından izlemeyi tercih etti. Bir ziyaretçi sitede ortalama 9 dakika 44 saniye kaldı.