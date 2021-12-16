https://tr.sputniknews.com/20211216/premier-ligde-4-maca-daha-virus-ertelemesi-1051848238.html

Premier Lig'de 4 maça daha koronavirüs ertelemesi

Premier Lig'de 4 maça daha koronavirüs ertelemesi

İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha ülkedeki omicron varyantının yayılımı nedeniyle ertelendi. Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde 9 Premier... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T22:54+0300

2021-12-16T22:54+0300

2021-12-16T22:54+0300

spor

ingiltere

premier lig

omicron

erteleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050189945_0:23:620:372_1920x0_80_0_0_53c2e9656d7ad81796eac2f8c64ac2e7.jpg

İngiliz medyasına göre, bu hafta sonu Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ve Everton-Leicester City maçlarının Kovid-19 salgınları nedeniyle ertelendiğini duyuruldu.Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları da takımlardaki corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde 9 Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip corona virüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan corona virüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen corona virüs salgını nedeniyle her gün corona virüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, premier lig, omicron, erteleme