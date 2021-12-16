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Premier Lig'de 4 maça daha koronavirüs ertelemesi
Premier Lig'de 4 maça daha koronavirüs ertelemesi
İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha ülkedeki omicron varyantının yayılımı nedeniyle ertelendi. Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde 9 Premier... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T22:54+0300
2021-12-16T22:54+0300
spor
ingiltere
premier lig
omicron
erteleme
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İngiliz medyasına göre, bu hafta sonu Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ve Everton-Leicester City maçlarının Kovid-19 salgınları nedeniyle ertelendiğini duyuruldu.Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton &amp; Hove Albion maçları da takımlardaki corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde 9 Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip corona virüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan corona virüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton &amp; Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen corona virüs salgını nedeniyle her gün corona virüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.
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ingiltere, premier lig, omicron, erteleme

Premier Lig'de 4 maça daha koronavirüs ertelemesi

22:54 16.12.2021
© PA/Zac GoodwinPremier Lig, aşı, koronavirüs
Premier Lig, aşı, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© PA/Zac Goodwin
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İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha ülkedeki omicron varyantının yayılımı nedeniyle ertelendi. Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde 9 Premier Lig maçı ertelenmiş oldu.
İngiliz medyasına göre, bu hafta sonu Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ve Everton-Leicester City maçlarının Kovid-19 salgınları nedeniyle ertelendiğini duyuruldu.

Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları da takımlardaki corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde 9 Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip corona virüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan corona virüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen corona virüs salgını nedeniyle her gün corona virüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.
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