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Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Kovid-19'a yakalanma riskini artırıyor
Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Kovid-19'a yakalanma riskini artırıyor
Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, yetersiz uykunun Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığını söyledi. Özellikle uyku apnesi olanların Kovid-19'a bağlı ölümcül... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T10:55+0300
2021-12-16T10:55+0300
koronavirüs
uyku
uykusuzluk
uyku apnesi
uyku düzeni
korona
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz, uyku yetersizliğinin Kovid-19 üzerindeki etkisini değerlendirdi. Yılmaz, yetersiz uykunun Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığını söyledi. Pandemi sürecinde en çok etkilenen sistemlerden birinin uyku düzeni olduğunu dile getiren Yılmaz, "İkinci yılını bitirdiğimiz bu periyotta biz de Kovid-19 enfeksiyonunun uyku üzerine etkileriyle çok sayıda araştırma yaptık. Kovid-19 pandemi sürecinde uyku düzeninde kesintiler oldu. Özellikle gece uykusunda bir sirkadiyen ritim, uyku bozuklukları meydana geldi. Evden çalışma ve evde kalmanın uykuya dalma ya da başlama saatini geciktirdi. Uyanma dönemini öteledi. Buna bağlı olarak görülen sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının toplumda yaygın olarak yerleşti. Bu durum özellikle kadın, yaşlı, metropollerde yaşayanlarda ve öğrencilerde görüldü" diye konuştu.Uyku bozukluğu yaşayanlara aşı uyarısıProf. Dr. Yılmaz, uykuda solunum bozukluğu (uyku apnesi) ve horlaması olan kişilerde Kovid-19 enfeksiyonunun ölümcül sonuçlarının, normal popülasyona göre daha yüksek olduğunu kaydetti. Uyku bozukluğu olan bireylerin Kovid-19'a yakalandıklarında yoğun bakım ihtiyacı duymaları ya da akciğer tutumlarına bağlı öksürük oluşmasıyla ilgili bilgiler oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, "Uyku bozukluğu olan kişilerin aşılarını düzenli olması, maske ve mesafeye dikkat etmesi, hiçbir rahatsızlığı olmayanlara göre daha önemli çünkü istatiksel olarak uyku bozukluğu olan kişilerin Kovid-19'a bağlı ölümcül komplikasyonlarının çok daha sık olduğunu gördük" dedi.'Iykuda salgılanan hormon bağışıklığı geliştiriyor'Uykusuzluğun hastanede kalma süresini artırdığını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, "Pandemi sürecinde uyku süresinin azalması, miktarının ve kalitesinin bozulması; özellikle derin uyku ve gece uykusu sırasında devreye giren yara iyileşme sürecimizi ve bağışıklık sistemimizi düzene sokan bazı hormonların salgılanmasını bozuyor. Bunun sonucunda da olumsuz etkiler ortaya çıkıyor. Uykunun yara iyileşme sürecimizi hızlandırması bildiğimiz eski bilgiler. Daha önce bunun araştırması yapıldı. Yapılan pek çok çalışmada derin uyku ve gece uykusu sırasında salgılanan büyüme hormonunun yara iyileşmesine olumlu etkileri gözlemlendi. Daha sonraki süreç ise bu hormonun bağışıklık sistemini geliştirdiğini de gösterdi. Bu nedenle iyi uyuyamadığımız bu dönemlerde grip ve nezle oluyoruz. Bu durum hastanede kalma süresini de olumsuz etkiliyor. Yetersiz uyku süreçlerinde komplikasyona yakalanma ya da hastanelere kalma sürelerimiz bu nedenle uzun sürebiliyor" diye konuştu.
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uyku, uykusuzluk, uyku apnesi, uyku düzeni, korona, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Kovid-19'a yakalanma riskini artırıyor

10:55 16.12.2021
© AAUyuma, uyku, kadın
Uyuma, uyku, kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, yetersiz uykunun Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığını söyledi. Özellikle uyku apnesi olanların Kovid-19'a bağlı ölümcül komplikasyonlarının çok daha sık görüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Bu kişilerin aşılarını düzenli olması daha önemli" dedi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz, uyku yetersizliğinin Kovid-19 üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Yılmaz, yetersiz uykunun Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığını söyledi. Pandemi sürecinde en çok etkilenen sistemlerden birinin uyku düzeni olduğunu dile getiren Yılmaz, "İkinci yılını bitirdiğimiz bu periyotta biz de Kovid-19 enfeksiyonunun uyku üzerine etkileriyle çok sayıda araştırma yaptık. Kovid-19 pandemi sürecinde uyku düzeninde kesintiler oldu. Özellikle gece uykusunda bir sirkadiyen ritim, uyku bozuklukları meydana geldi. Evden çalışma ve evde kalmanın uykuya dalma ya da başlama saatini geciktirdi. Uyanma dönemini öteledi. Buna bağlı olarak görülen sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının toplumda yaygın olarak yerleşti. Bu durum özellikle kadın, yaşlı, metropollerde yaşayanlarda ve öğrencilerde görüldü" diye konuştu.

Uyku bozukluğu yaşayanlara aşı uyarısı

Prof. Dr. Yılmaz, uykuda solunum bozukluğu (uyku apnesi) ve horlaması olan kişilerde Kovid-19 enfeksiyonunun ölümcül sonuçlarının, normal popülasyona göre daha yüksek olduğunu kaydetti. Uyku bozukluğu olan bireylerin Kovid-19'a yakalandıklarında yoğun bakım ihtiyacı duymaları ya da akciğer tutumlarına bağlı öksürük oluşmasıyla ilgili bilgiler oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, "Uyku bozukluğu olan kişilerin aşılarını düzenli olması, maske ve mesafeye dikkat etmesi, hiçbir rahatsızlığı olmayanlara göre daha önemli çünkü istatiksel olarak uyku bozukluğu olan kişilerin Kovid-19'a bağlı ölümcül komplikasyonlarının çok daha sık olduğunu gördük" dedi.

'Iykuda salgılanan hormon bağışıklığı geliştiriyor'

Uykusuzluğun hastanede kalma süresini artırdığını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, "Pandemi sürecinde uyku süresinin azalması, miktarının ve kalitesinin bozulması; özellikle derin uyku ve gece uykusu sırasında devreye giren yara iyileşme sürecimizi ve bağışıklık sistemimizi düzene sokan bazı hormonların salgılanmasını bozuyor. Bunun sonucunda da olumsuz etkiler ortaya çıkıyor. Uykunun yara iyileşme sürecimizi hızlandırması bildiğimiz eski bilgiler. Daha önce bunun araştırması yapıldı. Yapılan pek çok çalışmada derin uyku ve gece uykusu sırasında salgılanan büyüme hormonunun yara iyileşmesine olumlu etkileri gözlemlendi. Daha sonraki süreç ise bu hormonun bağışıklık sistemini geliştirdiğini de gösterdi. Bu nedenle iyi uyuyamadığımız bu dönemlerde grip ve nezle oluyoruz. Bu durum hastanede kalma süresini de olumsuz etkiliyor. Yetersiz uyku süreçlerinde komplikasyona yakalanma ya da hastanelere kalma sürelerimiz bu nedenle uzun sürebiliyor" diye konuştu.
Google - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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