https://tr.sputniknews.com/20211216/prof-kalaycioglu-asgari-ucretteki-artis-para-yanilmasi-hissi-yaratir-iktidar-secim-isteyebilir-1051843836.html

Prof. Kalaycıoğlu: Asgari ücretteki artış ‘para yanılması’ hissi yaratır, iktidar seçim isteyebilir

Prof. Kalaycıoğlu: Asgari ücretteki artış ‘para yanılması’ hissi yaratır, iktidar seçim isteyebilir

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Prof. Ersin Kalaycıoğlu "Asgari ücretteki artış ‘para yanılması’ hissi yaratır, bu süreçte... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T20:08+0300

2021-12-16T20:08+0300

2021-12-16T20:10+0300

akşam postasi

radyo

atilla güner

asgari ücret

ersin kalaycıoğlu

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Türkiye’nin değişen ekonomik tablosunun siyasete ve seçmen tercihlerine olan yansımasını Prof. Ersin Kalaycıoğlu Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Prof. Kalaycıoğlu, “İnsanlar daha fazla asgari ücret alacağı için bir süre gelirleri arttığını düşüneceklerdir. İktisatta buna para yanılması denir. Onu fark edinceye kadar olan sürede memnuniyet hissi duyacaklardır. İktidar o arada seçime gidebilirse kendi tabanları için ‘gereğini yaptık’ propagandası yapma imkanı doğacaktır” dedi.Prof. Kalaycıoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:“Faiz kararının ardından bir gün içerisinde Türk Lirası’nın değerinde yüzde 5 düşme söz konusu. Bunun anlamı ithal mallarında ve ithal girdilerinde maliyet artışıdır. İthal girdi maliyeti özellikle enerjiden başlayarak bütün kullanılan ara malları ve ham maddelerde büyük artış söz konusu bir senedir ve olmaya da devam ediyor. Döviz kuru muhtemelen daha da yukarı gidecektir. Bütün bunların sonucunda verilmiş olan asgari ücret zammı kısa bir süre sonra yine aynı noktaya dönmemize sebep olacaktır. Bu nedenle asgari ücreti 3 ay ya da 6 ayda bir yükseltmek lazım.Asgari ücret dolar bazında 100 dolar geriye düşmüş oluyor bugünkü kur ile. Ama asgari ücretli eline daha fazla para geçeği için insanlar bir süre gelirleri arttığını düşüneceklerdir. İktisatta buna para yanılması denir. Yani 1 ay öncesine göre artmış olabilir ama 1 sene öncesine göre artmış olmayacaktır ama onu fark edinceye kadar olan sürede memnuniyet hissi duyacaklardır. O arada seçime gidebilirlerse kendi tabanları için ‘gereğini yaptık’ diye propaganda yapma imkanları doğacaktır ama kaç kişi inanacaktır bilemiyorum.'Hem ateş yakılıyor hem su sıkılıyor'

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2021

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, atilla güner, asgari ücret, ersin kalaycıoğlu