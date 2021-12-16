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Rolling Stones, 2021'in hasılat rekorunu kırdı
Rolling Stones, 2021'in hasılat rekorunu kırdı
Dünyaca ünlü rock grubu 'Rolling Stones'un 14 konserlik No Filter adlı turu, 87 milyon sterlinlik gelirle 2021'in en fazla hasılat yapan turnesi oldu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:59+0300
2021-12-16T15:00+0300
yaşam
rolling stones
konser
müzik
rock
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ABD'deki ticaret yayını PollStar'ın turneden en fazla kazananlar listesine göre, 1960'lı yıllarda kurulan efsanevi İngiliz rock grubu Rolling Stones, elde ettiği 87 milyon sterlinlik gelirle 2021'in en fazla hasılat yapan canlı turne grubu oldu. 78 yaşındaki Mick Jagger liderliğindeki grup, söz konusu parayı 14 noktada verdiği canlı performans sonrasında elde etti.Listenin 2. sırasında One Direction adlı grubun eski yıldızı İngiliz şarkıcı Harry Styles yer aldı. Styles'in 30 konserden oluşan Love On Tour adlı turnesi 65.5 milyon sterlin hasılatı kasasına koydu.ABD'li rock grupları Green Day, Fall Out Boy ve Weezer'ın Hella Mega Tour'u ise elde ettiği 50 milyon sterlinle 3. sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/belediyeden-davet-gelen-sefoya-okuldan-izin-cikmadi-icinde-konser-olmayan-ziyaret-yapabiliriz-1051647263.html
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rolling stones, konser, müzik, rock

Rolling Stones, 2021'in hasılat rekorunu kırdı

14:59 16.12.2021 (güncellendi: 15:00 16.12.2021)
© AFP 2021 / RICH FURYRolling Stones
Rolling Stones - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / RICH FURY
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Dünyaca ünlü rock grubu 'Rolling Stones'un 14 konserlik No Filter adlı turu, 87 milyon sterlinlik gelirle 2021'in en fazla hasılat yapan turnesi oldu.
ABD'deki ticaret yayını PollStar'ın turneden en fazla kazananlar listesine göre, 1960'lı yıllarda kurulan efsanevi İngiliz rock grubu Rolling Stones, elde ettiği 87 milyon sterlinlik gelirle 2021'in en fazla hasılat yapan canlı turne grubu oldu.

78 yaşındaki Mick Jagger liderliğindeki grup, söz konusu parayı 14 noktada verdiği canlı performans sonrasında elde etti.

Listenin 2. sırasında One Direction adlı grubun eski yıldızı İngiliz şarkıcı Harry Styles yer aldı. Styles'in 30 konserden oluşan Love On Tour adlı turnesi 65.5 milyon sterlin hasılatı kasasına koydu.

ABD'li rock grupları Green Day, Fall Out Boy ve Weezer'ın Hella Mega Tour'u ise elde ettiği 50 milyon sterlinle 3. sırada yer aldı.
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