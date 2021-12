Rolling Stones, 2021'in hasılat rekorunu kırdı

https://tr.sputniknews.com/20211216/rolling-stones-2021in-hasilat-rekorunu-kirdi-1051831951.html

Dünyaca ünlü rock grubu 'Rolling Stones'un 14 konserlik No Filter adlı turu, 87 milyon sterlinlik gelirle 2021'in en fazla hasılat yapan turnesi oldu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

ABD'deki ticaret yayını PollStar'ın turneden en fazla kazananlar listesine göre, 1960'lı yıllarda kurulan efsanevi İngiliz rock grubu Rolling Stones, elde ettiği 87 milyon sterlinlik gelirle 2021'in en fazla hasılat yapan canlı turne grubu oldu. 78 yaşındaki Mick Jagger liderliğindeki grup, söz konusu parayı 14 noktada verdiği canlı performans sonrasında elde etti.Listenin 2. sırasında One Direction adlı grubun eski yıldızı İngiliz şarkıcı Harry Styles yer aldı. Styles'in 30 konserden oluşan Love On Tour adlı turnesi 65.5 milyon sterlin hasılatı kasasına koydu.ABD'li rock grupları Green Day, Fall Out Boy ve Weezer'ın Hella Mega Tour'u ise elde ettiği 50 milyon sterlinle 3. sırada yer aldı.

