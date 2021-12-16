https://tr.sputniknews.com/20211216/rt-almanca-televizyon-kanali-yayina-basliyor--1051819923.html

RT Almanca televizyon kanalı yayın hayatına başlıyor

RT Almanca televizyon kanalı yayın hayatına başlıyor

Russia Today (RT) 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi hizmete açtı. Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin'de bulunuyor. RT DE canlı... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T07:00+0300

2021-12-16T07:00+0300

2021-12-16T10:12+0300

almanya

russia today (rt)

kanal

avrupa

bild

margarita simonyan

televizyon

dw

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RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Bizimle dünyanın hiçbir ülkesinde Almanya’daki kadar mücadele etmiyorlar. Diğer yandan Alman kitle çok minnettar çıktı. Bunu, RT DE’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarındaki rakamlar gösteriyor. Henüz televizyon kanalı hizmete girmeden bu rakamlara ulaşılmayı başardık. Alman kitlemizi hayal kırıklığına uğratmamak için her şey yapacağız” ifadelerini kullandı. RT DE’nin yayını, Almanca konuşan potansiyel olarak büyük izleyici kitlesine sahip Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi ülkeler dahil tüm Avrupa’yı kapsayacak. Kanalda ünlü Alman gazeteci Thomas Fasbender’in sunduğu Fasbenders Woche (Fasbender Haftası) analitik programı, Tsukaina Gruno’nun sunuculuğunu yaptığı Kartoffelmus (Patates Püresi) aşçılık ve siyaset programı ile diğer talk show’lar ve belgeseller yayınlanacak. Daha önce RT DE ekibine ünlü Alman medya yöneticisi, yapımcı ve yazar Oliver Brendel de katıldı. RT DE Genel Yayın Yönetmeni Dinara Toktosunova, “Almanya’da RT’ye olan ilginin arttığını görüyoruz ve artık içeriğimizin sadece okunup dinlenmekle kalmayıp aynı zamanda izlenebileceğinden memnunuz. İzleyicimiz, Rusya’nın bugün nasıl yaşadığı ve içeriden nasıl olduğu ile ilgileniyor” dedi. RT Almanca, 2014’te çevrimiçi ve sosyal medya platformları üzerinden yayına başlamıştı. Halihazırda RT DE, son 12 ayda Facebook’taki etkileşim sayısı açısından Almanca yayın yapan medya arasında Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau gibi medya devlerini geride bırakarak bir numara olmayı başardı (Crowdtangle verileri). RT DE’nin Facebook hesabı, ‘Haberler ve siyaset’ kategorisinde video izleme sayısına göre Spiegel TV, Zeit Online ve Focus Online’ı geride bırakarak en iyi 5 Almanca medya kuruluşu arasında yer aldı. RT televizyon kanalının sitesi RT.com da Almanya’dan gelen ziyaret sayısına göre Deutsche Welle’i (DW.com) geçti. Almanya’da RT DE kanalının açılışı öncesinde, Alman yetkililer ve medyanın eşi benzeri görülmemiş saldırıları yaşandı. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın Alman karşı istihbaratının 2020’deki faaliyetine ilişkin raporunda, RT ‘casusluk ve diğer istihbarat faaliyetleri’ bölümünde anılıyor. Dönemin Alman Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schaeuble, “Moskova, Russia Today televizyon kanalının yardımıyla Rus kökenli Almanları manipüle etmeye çalışıyor” iddiasında bulunmuştu. Rheinische Post, “Rusya'nın Almanya'daki medya gücü artıyor. Doğu Avrupa uzmanı Suzanne Spahn'ın değerlendirmesine göre RT DE, Kasım ayı başında Facebook takipçi sayısında Deutsche Welle'yi geride bıraktı” diye yazmıştı. Lüksemburg geçen ağustos ayında RT DE’nin lisans başvurusunu reddetmişti. Sebep olarak, ‘Alman yetkililerin bilgi ve analizi’ gösterilmişti. Eylül ayında da YouTube, ‘topluluk kurallarının ihlali’ iddiasıyla RT DE’nin iki kanalını kapatmış, yeniden açılma hakkından mahrum bırakmıştı. O sırada RT DE, Almanca yayın yapan en etkili dördüncü medya kuruluşuydu ve başta Deutsche Welle diğer Alman medya kuruluşlarını geride bırakmıştı (Tubular Labs verileri). RT, 100’den fazla ülkede yayın yapan 9 televizyon kanalı, altı dilde yayın yapan çevrimiçi portallar ve uluslararası video ajansı RUPTLY’den oluşuyor. Her hafta dünyanın 47 ülkesinde 100 milyon kişi RT izliyor. RT, video paylaşım servisi YouTube’da 10 milyar izlenme sayısına ulaşan dünyanın ilk haber kanalı olup bu alanda BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews ve FOX News'i geride bıraktı.Dünyanın en prestijli televizyon ödülü Emmy'de 9 kez finale kalan RT, 'En iyi 24 saatlik haber programı' kategorisinde Monte Carlo TV Festivali'nin kazananı oldu.

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