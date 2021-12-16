https://tr.sputniknews.com/20211216/rus-firkateyni-su-alti-hedeflerini-otvet-fuzeleriyle-vurdu-1051816845.html

Rus fırkateyni su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu

Rus fırkateyni su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu

Rus fırkateyni 'Mareşal Şapoşnikov', Japon Denizi'ndeki su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T03:11+0300

2021-12-16T03:11+0300

2021-12-16T03:11+0300

savunma

rusya

denizaltı

füze

oniks

mareşal şapoşnikov

otvet

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japon Denizi’nde düzenlenen tatbikatta, Pasifik Filosuna ait ‘Mareşal Şapoşnikov’ firkateyninin su altı hedeflerini ‘Otvet’ füzeleriyle vurduğu belirtildi.Açıklamada, ‘Oniks’ füzelerinin ateşlenmesinde kullanılan çok yönlü fırlatıcılarla ateşlenen füzenin su altı hedefini başarıyla vurduğu kaydedildi.Bu yılın nisan ayında, derin bir modernizasyondan geçen ‘Mareşal Şapoşnikov’ fırkateyninin Büyük Petro Körfezi sularında ‘Kalibr’ tipi deniz tabanlı seyir füzelerinin kıyı ve deniz hedeflerine yönelik test atışlarını başarıyla gerçekleştirdiği bildirilmişti.Düşman denizaltılarını yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi ‘Otvet’, ‘91R1 Kalibr’ füze sistemi temelinde geliştirildi.

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rusya, denizaltı, füze, oniks, mareşal şapoşnikov, otvet