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Rus fırkateyni su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu
Rus fırkateyni su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu
Rus fırkateyni 'Mareşal Şapoşnikov', Japon Denizi'ndeki su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T03:11+0300
2021-12-16T03:11+0300
savunma
rusya
denizaltı
füze
oniks
mareşal şapoşnikov
otvet
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japon Denizi’nde düzenlenen tatbikatta, Pasifik Filosuna ait ‘Mareşal Şapoşnikov’ firkateyninin su altı hedeflerini ‘Otvet’ füzeleriyle vurduğu belirtildi.Açıklamada, ‘Oniks’ füzelerinin ateşlenmesinde kullanılan çok yönlü fırlatıcılarla ateşlenen füzenin su altı hedefini başarıyla vurduğu kaydedildi.Bu yılın nisan ayında, derin bir modernizasyondan geçen ‘Mareşal Şapoşnikov’ fırkateyninin Büyük Petro Körfezi sularında ‘Kalibr’ tipi deniz tabanlı seyir füzelerinin kıyı ve deniz hedeflerine yönelik test atışlarını başarıyla gerçekleştirdiği bildirilmişti.Düşman denizaltılarını yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi ‘Otvet’, ‘91R1 Kalibr’ füze sistemi temelinde geliştirildi.
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rusya, denizaltı, füze, oniks, mareşal şapoşnikov, otvet

Rus fırkateyni su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu

03:11 16.12.2021
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıRus fırkateyni 'Mareşal Şapoşnikov', Japon Denizi'ndeki su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu.
Rus fırkateyni 'Mareşal Şapoşnikov', Japon Denizi'ndeki su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rus fırkateyni 'Mareşal Şapoşnikov', Japon Denizi'ndeki su altı hedeflerini 'Otvet' füzeleriyle vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japon Denizi’nde düzenlenen tatbikatta, Pasifik Filosuna ait ‘Mareşal Şapoşnikov’ firkateyninin su altı hedeflerini ‘Otvet’ füzeleriyle vurduğu belirtildi.
Açıklamada, ‘Oniks’ füzelerinin ateşlenmesinde kullanılan çok yönlü fırlatıcılarla ateşlenen füzenin su altı hedefini başarıyla vurduğu kaydedildi.
Bu yılın nisan ayında, derin bir modernizasyondan geçen ‘Mareşal Şapoşnikov’ fırkateyninin Büyük Petro Körfezi sularında ‘Kalibr’ tipi deniz tabanlı seyir füzelerinin kıyı ve deniz hedeflerine yönelik test atışlarını başarıyla gerçekleştirdiği bildirilmişti.
Düşman denizaltılarını yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi ‘Otvet’, ‘91R1 Kalibr’ füze sistemi temelinde geliştirildi.
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