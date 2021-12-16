https://tr.sputniknews.com/20211216/rus-ihasi-ohotnik-ilk-kez-hangardan-cikarildi-1051817963.html

Rus İHA'sı Ohotnik, ilk kez hangardan çıkarıldı

Rus İHA'sı Ohotnik, ilk kez hangardan çıkarıldı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Rus insansız hava aracı (İHA) S-70 Ohotnik’in ilk kez Novosibirsk’teki Çkalov Uçak Fabrikası’ndaki hangardan... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T05:13+0300

2021-12-16T05:13+0300

2021-12-16T05:13+0300

savunma

rusya

novosibirsk

insansız hava aracı

ohotnik-b (avcı-b)

aleksey krivoruçko

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Krivoruçko, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İHA’nın hangardan çıkarılması, genel olarak ürünün tamamlandığı, hava araçlarında aranan gereksinimlere uygun biçimde tüm ekipmanlarla donatıldığı ve ilk uçuşa hazırlık kapsamında yerdeki testlere geçildiği anlamına geliyor" dedi.Ohotnik’in tek başına, grup halinde ve savaş uçakları eşliğinde çok farklı görevleri yerine getirebilen son derece akıllı bir sistem olduğunu kaydeden Krivoruçko, "Bu İHA, yerli savunma sanayisinin tüm başarılarını içinde toplamayı başardı. Az sayıdaki yabancı muadillerinin sahip olduğundan geri kalmayan ve bazı parametrelere göre üstün olan özelliklere sahip” ifadelerini kullandı.Suhoy şirketi tarafından geliştirilen ve Rus ordusunda saldırı işlevleri bulunan ilk İHA olması beklenen yeni savaş aracı, radarlara karşı neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak, 'Uçan Kanat' şemasına göre üretildi.

https://tr.sputniknews.com/20210916/rus-ohotnik-ihasi-italyan-basininda-amerikan-kabusu-1048949585.html

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rusya, novosibirsk, insansız hava aracı, ohotnik-b (avcı-b), aleksey krivoruçko