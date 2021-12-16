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Rus İHA'sı Ohotnik, ilk kez hangardan çıkarıldı
Rus İHA'sı Ohotnik, ilk kez hangardan çıkarıldı
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Rus insansız hava aracı (İHA) S-70 Ohotnik’in ilk kez Novosibirsk’teki Çkalov Uçak Fabrikası’ndaki hangardan... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T05:13+0300
2021-12-16T05:13+0300
savunma
rusya
novosibirsk
insansız hava aracı
ohotnik-b (avcı-b)
aleksey krivoruçko
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Krivoruçko, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İHA’nın hangardan çıkarılması, genel olarak ürünün tamamlandığı, hava araçlarında aranan gereksinimlere uygun biçimde tüm ekipmanlarla donatıldığı ve ilk uçuşa hazırlık kapsamında yerdeki testlere geçildiği anlamına geliyor" dedi.Ohotnik’in tek başına, grup halinde ve savaş uçakları eşliğinde çok farklı görevleri yerine getirebilen son derece akıllı bir sistem olduğunu kaydeden Krivoruçko, "Bu İHA, yerli savunma sanayisinin tüm başarılarını içinde toplamayı başardı. Az sayıdaki yabancı muadillerinin sahip olduğundan geri kalmayan ve bazı parametrelere göre üstün olan özelliklere sahip” ifadelerini kullandı.Suhoy şirketi tarafından geliştirilen ve Rus ordusunda saldırı işlevleri bulunan ilk İHA olması beklenen yeni savaş aracı, radarlara karşı neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak, 'Uçan Kanat' şemasına göre üretildi.
https://tr.sputniknews.com/20210916/rus-ohotnik-ihasi-italyan-basininda-amerikan-kabusu-1048949585.html
rusya
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rusya, novosibirsk, insansız hava aracı, ohotnik-b (avcı-b), aleksey krivoruçko

Rus İHA'sı Ohotnik, ilk kez hangardan çıkarıldı

05:13 16.12.2021
© Sputnik / пресс-служба ОАК / Fotoğraf bankasına girOhotnik
Ohotnik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / пресс-служба ОАК
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Rus insansız hava aracı (İHA) S-70 Ohotnik’in ilk kez Novosibirsk’teki Çkalov Uçak Fabrikası’ndaki hangardan çıkarıldığını söyledi. Aracın testlere ve ilk uçuşa hazırlandığı duyuruldu.
Krivoruçko, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İHA’nın hangardan çıkarılması, genel olarak ürünün tamamlandığı, hava araçlarında aranan gereksinimlere uygun biçimde tüm ekipmanlarla donatıldığı ve ilk uçuşa hazırlık kapsamında yerdeki testlere geçildiği anlamına geliyor" dedi.
Ohotnik’in tek başına, grup halinde ve savaş uçakları eşliğinde çok farklı görevleri yerine getirebilen son derece akıllı bir sistem olduğunu kaydeden Krivoruçko, "Bu İHA, yerli savunma sanayisinin tüm başarılarını içinde toplamayı başardı. Az sayıdaki yabancı muadillerinin sahip olduğundan geri kalmayan ve bazı parametrelere göre üstün olan özelliklere sahip” ifadelerini kullandı.
Suhoy şirketi tarafından geliştirilen ve Rus ordusunda saldırı işlevleri bulunan ilk İHA olması beklenen yeni savaş aracı, radarlara karşı neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak, 'Uçan Kanat' şemasına göre üretildi.
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